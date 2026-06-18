باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «رخصت یا مولا» هرساله هم‌زمان با آغاز ماه محرم و با حضور ورزشکاران، مرشدان و پهلوانان قدیمی شهرستان نهاوند و جوانان در محل سالن باستانی برگزار می‌شود. عشق به امام حسین (ع) و عزاداری برای ایشان و اصحاب باوفایشان و کار در دستگاه اباعبدالله همیشه برای همه باعث افتخار بوده است این موضوع باعث شده است که هرساله در شب اول ماه محرم مراسم رخصت یا مولا باشکوه خاصی برگزار شود.

در این مراسم ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای و هیئات مذهبی شهر با برگزاری مراسم در گود زورخانه از مولا علی (ع) برای شروع عزاداری برای فرزندشان امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) رخصت و اجازه می‌گیرند. این مراسم مذهبی در فضایی معنوی و بافضیلت توسط مداحان اسماعیل سیف، حاج محمد سیاوشی و مرشدان؛ استاد بابک دلفانی، حاج محمد سیاوشی، رضا احمدوند و حسین فیض الهی همراه با قرائت قران و دعا، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی در رثای شهدای دشت کربلا و علم گیری از دیگر برنامه‌های این مراسم است که با حضور جوانان و پیشکسوتان برگزار می‌شود.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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