باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نخستین وبینار «مبانی سرطان‌شناسی» از سلسله وبینار‌های کلیات سرطان‌شناسی، با اشاره به نقش عفونت‌ها در بروز سرطان‌ها، اظهار کرد: بر اساس آخرین یافته‌های علمی، ۱۵ تا ۱۸ درصد سرطان‌های جهان با عوامل عفونی مرتبط هستند و بخش قابل توجهی از این موارد از طریق واکسیناسیون، تشخیص زودهنگام و درمان مناسب قابل پیشگیری است.

او به بررسی ارتباط میان عفونت‌ها و بدخیمی‌ها پرداخت و ادامه داد: عفونت‌ها از مهم‌ترین عوامل قابل پیشگیری در بروز سرطان‌ها به شمار می‌روند و آگاهی‌بخشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار بیماری‌های سرطانی داشته باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد سرطان‌ها با عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط هستند، افزود: واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و ویروس هپاتیت B، درمان مؤثر هپاتیت C و ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در کاهش بروز سرطان‌های مرتبط با عفونت‌ها محسوب می‌شوند.

او با بیان اینکه ویروس HPV عامل بروز سرطان دهانه رحم و برخی سرطان‌های ناحیه سر و گردن، مقعد و دستگاه تناسلی است، گفت: نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد واکسیناسیون علیه این ویروس می‌تواند خطر بروز سرطان مهاجم دهانه رحم را تا حدود ۶۵ درصد کاهش دهد.

ایلامی همچنین به نقش ویروس‌های هپاتیت B و C در بروز سرطان کبد اشاره کرد و افزود: این ۲ ویروس در مجموع حدود ۷۳ درصد موارد سرطان سلول‌های کبدی در جهان را تشکیل می‌دهند و توسعه برنامه‌های واکسیناسیون و درمان‌های ضدویروسی همچنان مؤثرترین راهکار پیشگیری از این سرطان به شمار می‌رود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نقش باکتری هلیکوباکتر پیلوری در بروز سرطان معده، بیان کرد: مطالعات جدید نشان داده است که درمان و ریشه‌کنی این عفونت می‌تواند خطر ابتلا به سرطان معده را تا ۴۳ درصد کاهش دهد.

او با اشاره به نتایج پژوهش‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ گفت: برخی عفونت‌های ویروسی حاد از جمله آنفلوآنزا و کووید-۱۹ ممکن است در شرایط خاص بر روند پیشرفت برخی سرطان‌های موجود تأثیر بگذارند؛ از این رو واکسیناسیون علیه این بیماری‌ها به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ایلامی اضافه کرد: پیشرفت‌های اخیر در حوزه واکسن‌ها، ایمنی‌درمانی و شناسایی نشانگر‌های زیستی مرتبط با عوامل عفونی، افق‌های جدیدی را در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان‌ها گشوده است و توسعه برنامه‌های سلامت‌محور می‌تواند سهم بسزایی در کاهش سرطان‌های قابل پیشگیری داشته باشد.

منبع: روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز