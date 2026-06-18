معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: مرز خسروی اکنون از بهترین و کامل‌ترین زیرساخت‌های اربعینی در غرب کشور برخوردار است و آمادگی میزبانی از بیش از ۲ میلیون زائر را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - طهماسب نجفی در بازدید از زیرساخت‌های اربعینی مرزهای خسروی و سومار که با همراهی علیرضا زاور معاون تملک دارایی‌های امور عمومی، قضایی و دفاعی سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه انجام شد، افزود: با تلاش‌های گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، درمانی و تردد مسافری مناسبی در مرز خسروی فراهم شده که در غرب کشور کم‌نظیر است.

وی با اشاره به عملکرد این مرز در ایام اربعین سال گذشته اظهار کرد: در اربعین ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون زائر حسینی از طریق مرز خسروی و در امنیت کامل به عتبات عالیات مشرف شدند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه خسروی در اربعین امسال آمادگی میزبانی از بیش از ۲ میلیون زائر را دارد، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و تسهیل تردد آنان در این گذرگاه بین‌المللی بسیج شده‌اند.

نجفی ادامه داد: در بازدید میدانی امروز نیز برخی پروژه‌های خدماتی و زیرساختی مورد نیاز مرز خسروی با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت تا روند تکمیل و بهره‌برداری از آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه به بازدید از مرز سومار و ظرفیت‌های این گذرگاه برای تردد زائران اربعین اشاره کرد و گفت: سومار از قابلیت‌های بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مرزهای اربعینی کشور برخوردار است و استاندار کرمانشاه با تمام توان در حال فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده از این ظرفیت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در تأمین منابع مالی پروژه‌های اربعینی، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مرز سومار نیازمند توجه و حمایت بیشتر دولت است.

نجفی تأکید کرد: ایجاد پارکینگ‌ها، توسعه راه‌های دسترسی، بهسازی محورهای مواصلاتی، تقویت سامانه‌های پایش تصویری و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله طرح‌هایی است که برای آماده‌سازی مرز سومار باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های ملی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز سومار برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم شود.

برچسب ها: مرز خسروی ، اربعین
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