باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان حاصل شد، استقبال کرد.
پوتین گفت که مسکو این توافق را گامی به سوی توقف دائمی جنگ میداند و میتواند الگویی برای توافقهای صلح آینده باشد.
او که در اجلاس روسیه و آسهآن در شهر قازان روسیه سخنرانی میکرد، گفت که ثبات در آسیای غربی برای بازارهای جهانی انرژی مفید خواهد بود.
ایران و آمریکا امروز به صورت الکترونیکی تفاهمنامه برای تمدید آتشبس را امضا کردند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که «متن تفاهمنامه اسلامآباد با امضای روسای جمهور نهایی شده و اکنون زمان آن رسیده است که اجرای این توافقنامه را آزمایش کنیم.»
از سوی دیگر، ترامپ نیز به خبرنگاران گفت که این تفاهمنامه را در کاخ ورسای، در نزدیکی پاریس امضا کرده است.
این تفاهمنامه آتشبس را به مدت ۶۰ روز تمدید میکند و بر اساس آن، ایران به تدریج تنگه هرمز را بازگشایی میکند و ایالات متحده نیز محاصره بنادر ایران را لغو میکند.
تفاهمنامه اسلامآباد راه را برای مذاکرات بیشتر در مورد برنامه هستهای ایران هموار میکند. همچنین، آمریکا برای لغو برخی از تحریمهای ایران اقدام خواهد کرد.
با توجه به اینکه هر دو طرف این توافقنامه را به صورت الکترونیکی امضا کردهاند، بقایی خاطرنشان کرد که برخلاف آنچه قبلاً انتظار میرفت، مراسم امضای توافقنامه در روز جمعه در ژنو، پایتخت سوئیس برگزار نخواهد شد.
با این حال، تیمهای مذاکرهکننده همچنان قصد دارند در این شهر باشند. انتظار میرود در ساعات آینده در مورد جلسه حضوری احتمالی بین آنها تصمیمی گرفته شود، اگرچه به گفته بقایی، فعلاً چنین برنامههایی متوقف شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که طرفها درباره برنامه هستهای تهران و لغو تحریمهای آمریکا در دوره ۶۰ روزه بحث خواهند کرد، اما برنامه موشکی تهران از روی میز کنار گذاشته شده است. او گفت: «موشکهای ایران فقط برای شلیک هستند، نه برای مذاکره. قابلیتهای دفاعی ایران در هیچ فرآیندی با هیچ طرفی مورد بحث قرار نخواهد گرفت.»
منبع: الجزیره