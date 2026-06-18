باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجلال مآب رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور امروز در دیدار با استاندار خوزستان از آمادگی گسترده مواکب برای خدمترسانی در اربعین امسال خبر داد و گفت: روند سازماندهی مواکب در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود بیش از سه هزار موکب در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اربعین به زائران خدمات ارائه کنند.
وی افزود: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، انتظار میرود مراسم اربعین امسال با شکوه بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.
وی با اشاره به شرایط خاص خوزستان در ماههای اخیر افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرزهای زمینی و آبی، در معرض آسیبها و تهدیدات دشمن قرار داشت، اما مقاومت مردم، همراهی نیروهای مختلف و حضور فعال مواکب موجب شد این تهدیدها به فرصتهایی ارزشمند تبدیل شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور ادامه داد: خدمات مواکب و خون پاک شهدا زمینهساز شکلگیری دستاوردهای مهمی شده است و خادمان اربعین با تلاش مستمر و برنامهریزی فشرده، خود را برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و همچنین مراسم اربعین حسینی آماده میکنند.
مآب با قدردانی از همکاری مسئولان استان خوزستان گفت: با تدابیر استاندار و هماهنگیهای صورتگرفته میان دستگاههای مختلف، شرایط برای برگزاری اربعینی در شأن زائران و ارائه خدمات مناسب به آنان فراهم خواهد شد.
آمادگی کامل خوزستان برای پذیرایی از زائران اربعین