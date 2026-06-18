مآب گفت: روند سازماندهی مواکب در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از سه هزار موکب در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اربعین به زائران خدمات ارائه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدجلال مآب رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور امروز در دیدار با استاندار خوزستان از آمادگی گسترده مواکب برای خدمت‌رسانی در اربعین امسال خبر داد و گفت: روند سازماندهی مواکب در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از سه هزار موکب در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اربعین به زائران خدمات ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود مراسم اربعین امسال با شکوه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.

وی با اشاره به شرایط خاص خوزستان در ماه‌های اخیر افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرزهای زمینی و آبی، در معرض آسیب‌ها و تهدیدات دشمن قرار داشت، اما مقاومت مردم، همراهی نیروهای مختلف و حضور فعال مواکب موجب شد این تهدیدها به فرصت‌هایی ارزشمند تبدیل شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور ادامه داد: خدمات مواکب و خون پاک شهدا زمینه‌ساز شکل‌گیری دستاوردهای مهمی شده است و خادمان اربعین با تلاش مستمر و برنامه‌ریزی فشرده، خود را برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و همچنین مراسم اربعین حسینی آماده می‌کنند.

مآب با قدردانی از همکاری مسئولان استان خوزستان گفت: با تدابیر استاندار و هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف، شرایط برای برگزاری اربعینی در شأن زائران و ارائه خدمات مناسب به آنان فراهم خواهد شد.

آمادگی کامل خوزستان برای پذیرایی از زائران اربعین

در این دیدار، استاندار خوزستان نیز با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن و تقارن این شرایط با موسم اربعین، از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد معنوی خبر داد.
 
سید محمدرضا موالی‌زاده اظهار کرد: اربعین امسال در فضایی متفاوت برگزار می‌شود؛ فضایی که مردم ایران بیش از صد روز با مقاومت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، نقش‌آفرینی مؤثری در آن داشته‌اند و همین موضوع جلوه‌ای ویژه به راهپیمایی اربعین خواهد بخشید.
 
وی با بیان اینکه تردد زائران از دو مرز شلمچه و چذابه انجام خواهد شد، افزود: خوزستان همانند سال گذشته آمادگی کامل برای میزبانی از زائران حسینی را دارد و تلاش می‌شود این استان بار دیگر جایگاه برتر خود را در پذیرش و خدمت‌رسانی به زائران حفظ کند.
برچسب ها: مواکب ، اربعین
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