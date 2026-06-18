وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی بر اثر نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی از هزار نفر فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در اوایل پاییز، بر اثر نقض مکرر آن تا کنون بیش از هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

پزشکان می‌گوید در آخرین حملات رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه در شهر غزه که امروز رخ داد، سه نفر جان خود را از دست دادند.

این وزارتخانه می‌گوید با احتساب آخرین حادثه، تعداد شهدای فلسطینی از زمان شروع آتش‌بس ۱۰۰۸ نفر بوده است.

فکر شلتوت، مدیر دفتر غزه در سازمان کمک‌های پزشکی به فلسطینیان روز گذشته با اشاره به این موضوع، گفت: «ما در حالی که غزه به یک نقطه عطف غم‌انگیز دیگر می‌رسد، سوگواری می‌کنیم. هزاران نفر که به آنها گفته شده بود بدترین وضعیت تمام شده است، هنوز در حال دفن عزیزان خود هستند. آتش‌بس درگیری‌های عمده را متوقف کرده است، اما هیچ توافقی برای اجرای مرحله دوم و حساس‌تر توافق که شامل خروج سربازان اسرائیلی از غزه می‌شود، حاصل نشده است».

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، نقض آتش بس ، نوار غزه
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