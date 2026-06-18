سخنگوی وزارت صمت گفت:وزارت صمت دستور داده که قیمت‌های ایران‌خودرو اصلاح شود و در حال حاضر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد موضوع شده است. نامه اصلاحیه نیز برای بورس ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درباره موضوع اصلاح قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو اظهار کرد: وزارت صمت دستور داده که قیمت‌های ایران‌خودرو اصلاح شود و در حال حاضر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد موضوع شده است. نامه اصلاحیه نیز برای بورس ارسال شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که قرعه‌کشی خودرو با چه قیمت‌هایی انجام خواهد شد، گفت: در این خصوص باید ايران خودرو  پاسخگو باشد.

او بیان کرد:این موضوع مطابق قانون و مطابق مصوبات شورای رقابت انجام می‌شود. ایران‌خودرو اسناد و مدارک خود را ارسال کرده و سازمان حمایت نیز این مدارک را بررسی کرده است.

زارعی افزود: بر اساس شاخص‌هایی که در مصوبات شورای رقابت وجود دارد و با ارجاع به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت‌ها، محاسبات قیمت انجام شده است.

وی ادامه داد: درباره چگونگی تغییر قیمت‌ها باید توضیح داده شود که این تغییرات بر مبنای مقررات قانونی انجام شده است.

سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه آیا افزایش قیمت جدید ایران‌خودرو پس از افزایش قیمت قبلی این شرکت امکان‌پذیر است، گفت: شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو یک مقررات مشخص ابلاغ کرده که این موضوع به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت‌ها ارجاع دارد. بر اساس این مصوبه، خودروساز می‌تواند اسناد و مدارک خود که شامل صورت‌های مالی شرکت است را برای سازمان حمایت ارسال کند و پیشنهاد خود درباره قیمت را نیز ارائه دهد.

وی افزود: سازمان حمایت مکلف است ظرف یک ماه این اسناد و مدارک را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. اگر این بررسی در مدت یک ماه انجام نشود، خودروساز می‌تواند قیمت اعلامی خود را ارائه کند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: سازمان حمایت مطابق اسناد و مدارکی که شرکت ایران‌خودرو ارائه کرده، از جمله صورت‌های مالی، بررسی‌ها را انجام داده و بر همان اساس محاسبه قیمت اتفاق افتاده است.

زارعی گفت: ممکن است ما با این روش محاسبه قیمت موافق نباشیم و روش‌های جایگزین دیگری نیز برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد؛ برای مثال مقایسه خودروهای مشابه یا مقایسه با خودروهای خارجی، اما در حال حاضر چون مطابق دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت‌ها مکلف هستیم، باید بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها محاسبه قیمت انجام شود.

وی تاکید کرد: سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات بررسی و اظهار نظر کرده است و هرگونه تغییر قیمت جدید نیز باید در همین مسیر قانونی و مطابق مقررات شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شود.

 

برچسب ها: خودرو ، وزارت صمت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خیلی خیلی جالبه افزایش چند صدمیلیونی قیمت خودرو تورم ایجاد نمی کنه ولی افزایش حقوق چند میلیونی کارمند و کارگر بیچاره تورم ایجاد می کنه
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ظلم این ها تمامی ندارد!
باید بررسی شود چه نهادهایی ازین شرکت سود می برند که هیچکس زورش به آنها نمی رسد!
البته اگر بخواهند به فکر مردم باشند!
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردم نخرید نخرید نخرید که این تنها راه چاره برای کنترل افسار گسیخته قیمت خودروهای بی کیفیت است.
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خداازتون نگذره که بااین مردم چکار میکنید. خداوکیلی کیلو چند میشه حساب کنید
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
یعنی هیچ کسی نمی تواند مانع این خودروسازان خون آشام شود هرروز با هر بهانه ای به قیمت خودروهای بی کیفیت خود اضافه می کنند شورش دراوردند
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
افزایش قیمت دوباره !!! یا صد باره !!!
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
الان قرارشد غرامت جنگ از مردم بگیرین با این قیمتها ؟؟؟
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بهتون
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جالبه درامدمون ریالی ولی برای قیمت خودرو قیمت جهانی هم راضی نمیشن تا خرجمون حداقل دلاری باشه نه دو برابر قیمت جهانی
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردم رو مسخره خودتون کردین دولت از پس ابن دو خودروساز بر نمیاد چجوری میخاد مملکت رو اداره کنه، معلوم نیست چه کسی پست این ماجراست زور دولت بهش نمیرسه این چه وضعشه آخه،
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خب یعنی افزایش قیمت قانونی هست... الی برکت الله
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اراسموس
۱۸:۰۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سامانه بام بانک ملی 💀🪦
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
توافق برای اینها سود داشت خداازشون نگذره
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فرار رو به جلو خودرو سازان . آنها سیاسی تر از سیاسیون هستند.
ولی باید فشار از روی جامعه و افکار عمومی کاسته شود.وگرانی خودرو یکی از کلیدی نرین فشارهاست که نقل همه مجالس است.
باید به هر طریقی که میشه قیمت خودرو تعدیل شود .ولو با واردات سنگین.
۱
۲۶
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