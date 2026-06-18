باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درباره موضوع اصلاح قیمتهای محصولات ایرانخودرو اظهار کرد: وزارت صمت دستور داده که قیمتهای ایرانخودرو اصلاح شود و در حال حاضر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد موضوع شده است. نامه اصلاحیه نیز برای بورس ارسال شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که قرعهکشی خودرو با چه قیمتهایی انجام خواهد شد، گفت: در این خصوص باید ايران خودرو پاسخگو باشد.
او بیان کرد:این موضوع مطابق قانون و مطابق مصوبات شورای رقابت انجام میشود. ایرانخودرو اسناد و مدارک خود را ارسال کرده و سازمان حمایت نیز این مدارک را بررسی کرده است.
زارعی افزود: بر اساس شاخصهایی که در مصوبات شورای رقابت وجود دارد و با ارجاع به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها، محاسبات قیمت انجام شده است.
وی ادامه داد: درباره چگونگی تغییر قیمتها باید توضیح داده شود که این تغییرات بر مبنای مقررات قانونی انجام شده است.
سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه آیا افزایش قیمت جدید ایرانخودرو پس از افزایش قیمت قبلی این شرکت امکانپذیر است، گفت: شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو یک مقررات مشخص ابلاغ کرده که این موضوع به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها ارجاع دارد. بر اساس این مصوبه، خودروساز میتواند اسناد و مدارک خود که شامل صورتهای مالی شرکت است را برای سازمان حمایت ارسال کند و پیشنهاد خود درباره قیمت را نیز ارائه دهد.
وی افزود: سازمان حمایت مکلف است ظرف یک ماه این اسناد و مدارک را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. اگر این بررسی در مدت یک ماه انجام نشود، خودروساز میتواند قیمت اعلامی خود را ارائه کند.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: سازمان حمایت مطابق اسناد و مدارکی که شرکت ایرانخودرو ارائه کرده، از جمله صورتهای مالی، بررسیها را انجام داده و بر همان اساس محاسبه قیمت اتفاق افتاده است.
زارعی گفت: ممکن است ما با این روش محاسبه قیمت موافق نباشیم و روشهای جایگزین دیگری نیز برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد؛ برای مثال مقایسه خودروهای مشابه یا مقایسه با خودروهای خارجی، اما در حال حاضر چون مطابق دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها مکلف هستیم، باید بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه قیمت انجام شود.
وی تاکید کرد: سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات بررسی و اظهار نظر کرده است و هرگونه تغییر قیمت جدید نیز باید در همین مسیر قانونی و مطابق مقررات شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شود.