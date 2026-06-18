باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - عیدی‌پور، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شیراز، با اشاره به حادثه غرق‌شدگی در تنگه ده گردو، اظهار کرد: امروز ۲۸ خردادماه متعاقب اعلام گزارش این حادثه در بخش دشمن‌زیاری از توابع شهرستان ممسنی، تیم‌های تخصصی غواصی ایستگاه ۱۴ والفجر با هماهنگی مدیریت بحران استانداری فارس بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

او با تأکید بر دشواری عملیات امداد و نجات در طبیعت، اضافه کرد: گروه عملیاتی متشکل از ۹ آتش‌نشان غواص با استفاده از تجهیزات کامل و پیشرفته، موفق شدند پیکر یک جوان ۲۸ ساله را از عمق ۵ متری آب خارج کنند.

عیدی پور ادامه داد: این پیکر برای طی تشریفات قانونی به نیروی انتظامی مستقر در محل تحویل داده شد و کل فرآیند امدادرسانی ۴ ساعت به طول انجامید.

او به شهروندان هشدار داد و از آنان خواست با در نظر گرفتن توپوگرافی (ناهمواری‌ها و ساختار زمین) خاص و صعب‌العبور بودن دره‌ها، تنگه‌ها و مسیر‌های رودخانه‌ای استان، به هیچ وجه در محیط‌های آبی که از جریان‌های زیرسطحی و ژرفای آن آگاهی ندارند، شنا نکنند تا از وقوع چنین حوادث دلخراشی جلوگیری به عمل آید.