بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات کلیدی این بانک پس از رفع مشکلات فنی و زیرساختی، مجدداً در دسترس مشتریان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی و فنی، خدمات زیر در بانک ملی فعال شده است:

افزایش سقف کارت‌به‌کارت درون‌بانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه‌های خودپرداز و سامانه بام، در قالب ۵ تراکنش روزانه

- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب

- خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی

مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز

- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)

- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی)

- ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان

واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، تأکید کرد تیم‌های فنی و عملیاتی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال پایش، رفع اشکال و پایدارسازی کامل سامانه‌ها هستند و سایر خدمات نیز به‌تدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: بانک ملی ، خدمات بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
حنیف
۱۴:۳۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دروغ میگن ! نه اینترنت بانک فعاله، نه اپ بام....بزرگترین بانک مملکت وضعش اینه...خودت حساب کن بقیه اش چه شکلیه...
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هنوز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۵ واریز نشده! نشده!! نشده...!!!
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دروغ میگن بانک ملی هنوز مشکل داره
۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
الان چک کردم، سامانه بام تحت وب اصلا گردش حساب رو نشون نمیده ! حتی یک دونه !
چند روز پیش صورتحساب ها رو نشون میداد و الان چند روز هست کلا هیچی نشون نمیده ! بدتر شده بهتر نشده !
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بعداز حدود یک هفته ، تازه بخشی از خدمات راه افتاده اونم اگه راست باشه ، واقعاً جای تأسف داره برای بانکی که ادعا داره بزرگترین و مهمترین بانک مملکت هستش ، مشتریانش رو بیچاره کرده ، در عرض حدود چند ماه دو بار اختلال پیدا کرده و هر دفعه هم به مدت طولانی
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۱:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سامانه سپینوبانک صادرات موجودی نشون نمی ده و همچنین نمیشه قسط پرداخت کرد
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سامانه بام هنوز باز نگشته و این بازگشت تدریجی خدمات چه هنگام پیش خواهد آمد‌؟!
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
مسیب گودرزی
۲۰:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امروز کارت بانک ملی فعال شد ۶۰میلیون تو کارت داشتم ولی الان موجودبش صفره کسی دیگه هست که این مشکل رو داشته باشه
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
parsa
۲۰:۲۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
همین الان یعنی 28 خرداد 1405 ساعت 20:18 در سامانه بام بانک ملی هستم و هیچ یک از خدمات انتقال پول حتی درون بانکی فعال نیست. از حساب جاری خودم به حساب پس انداز خودم در یک شعبه هم خواستم واریزی داشته باشم با پیام عملیات انتقال پول و کارت به کارت با خطا مواجه شد.
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تکلیف خدمات حضوری در شعب بانک،سپرده ها و انتقال پول چی می شه؟؟؟؟
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دو سه پیش هم بانک تجارت اینو گفت اما تا الان از طریق پوز(کارتخوان فروشگاهی)پولی بحساب ما نیامده
۰
۱۶
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