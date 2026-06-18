نیوزویک در گزارش جدید خود درباره شکنندگی رژیم اسرائیل و وابستگی شدید آن به آمریکا سوالاتی مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «آیا اسرائیل می‌تواند دوام بیاورد؟» این سوال عنوان یک گزارش تحلیلی طولانی از مجله آمریکایی نیوزویک بود که به آینده رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنگ اخیر علیه ایران می‌پردازد، با توجه به اینکه این رژیم که به نظر می‌رسید در اوج قدرت نظامی خود است، اکنون با چالش‌های داخلی و خارجی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است که ممکن است ثبات آن را در درازمدت تهدید کند.

متیو توستیون، نویسنده، می‌گوید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، آوریل گذشته اعلام کرد که ایم رژیم به «اوج قدرت خود» رسیده است، اما تحولات بعدی محدودیت‌های این قدرت را نشان داده و شکنندگی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آن را آشکار کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که توافق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، رژیم تروریستی اسرائیل را پس از نادیده گرفتن خواسته‌های اساسی‌اش در مورد برچیدن قابلیت‌های موشکی ایران و پایان حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای‌اش، در حاشیه قرار داده است.

نشانه‌هایی از تنش نیز بین ترامپ و نتانیاهو پدیدار شد، با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا پیش از این به عنوان حامی‌ترین فرد از رژیم تروریستی اسرائیل در تاریخ آمریکا توصیف شده بود. در این گزارش به نقل از ترامپ آمده است که رژیم «بدون مداخله او دوام نمی‌آورد»، که نشان دهنده میزان وابستگی تل‌آویو به حمایت واشنگتن است.

لحظه وجودی

نویسنده معتقد است که جنگ، برنامه هسته‌ای ایران را کند کرد، اما آن را پایان نداد. بلکه به رهبری ایران فرصتی داد تا کارت‌های خود را دوباره مرتب کند و به تدریج قابلیت‌های خود را بازیابی کند، که ممکن است در آینده به آن اجازه دهد تا قابلیت‌های هسته‌ای خود را احیا کند و موازنه قدرت را در منطقه تغییر دهد.

این گزارش به اظهارات نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم تروریستی اسرائیل، اشاره می‌کند که مرحله فعلی را «لحظه‌ای حیاتی» توصیف کرده و هشدار داده است که جنگ‌های آشکار، جامعه، اقتصاد و ارتش این رژیم را تحلیل می‌برند و جایگاه بین‌المللی آن را تضعیف می‌کنند.

او ادعا کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، علیرغم برتری نظامی خود، به دلیل گسترش جبهه‌های نبرد با فشار فزاینده‌ای رو‌به‌رو است، زیرا به عملیات خود در نوار غزه و کرانه باختری ادامه می‌دهد و حضور نظامی خود را در جنوب لبنان و بخش‌هایی از سوریه حفظ می‌کند، در حالی که این رویارویی به طور غیرمستقیم به ایران و یمن نیز گسترش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، سیاست امنیتی «چمن‌زنی» رژیم تروریستی اسرائیل که دهه‌ها علیه تهدید‌های محدود ادامه داشت، به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده تبدیل شده است که نیازمند منابع عظیم و تشدید خشم بین‌المللی به دلیل تلفات سنگین غیرنظامیان است.

این گزارش به نقل از دانیل لوی، رئیس پروژه خاورمیانه، می‌گوید که رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و بازی با حاصل جمع صفر خود، که باعث انزوای بیشتر و کاهش توانایی آن در ادغام در محیط منطقه‌ای‌اش می‌شود، «خود را در معرض خطر قرار می‌دهد».

چالش‌های منطقه‌ای

در مورد مسئله فلسطین، نویسنده اشاره می‌کند که شانس راه‌حل دو دولتی به طور قابل توجهی در حال کاهش است، زیرا نتانیاهو از تأسیس یک کشور فلسطینی امتناع می‌کند، در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر صهیونیستی و فلسطینی‌ها اکنون این گزینه را غیرممکن می‌دانند.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که رژیم تروریستی اسرائیل با چالش‌های منطقه‌ای جدیدی رو‌به‌رو است، که مهم‌ترین آنها نفوذ رو به رشد ترکیه است. در عین حال، محبوبیت رژیم تروریستی اسرائیل در غرب، به ویژه در آمریکا، به شدت رو به کاهش است، جایی که یک نظرسنجی اخیر نشان داد که از هر ده آمریکایی، ۶ نفر دیدگاه منفی نسبت به این رژیم دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۲ درصد بود.

از سوی دیگر، رژیم تروریستی اسرائیل با بحران جمعیتی رو به وخامتی رو‌به‌رو است، چه به دلیل افزایش تعداد اعراب در خط سبز و چه به دلیل رشد سریع جامعه یهودیان ارتدکس (حریدی‌ها) که از انجام خدمت سربازی امتناع می‌کنند و این امر ثبات ائتلاف رژیم و کابینه آن را تهدید می‌کند.

نیوزویک در پایان ادعا می‌کند که رژیم تروریستی اسرائیل با تهدید وجودی فوری مواجه نیست، اما در حال گذر از یک مرحله حساس است که می‌تواند آینده آن را کاملا تغییر دهد، با توجه به انزوای بین‌المللی فزاینده، تحلیل رفتن توانایی‌های نظامی و تشدید اختلافات داخلی‌اش، این سوال که «آیا اسرائیل می‌تواند دوام بیاورد؟» بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.

منبع: الجزیره