باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالرحمن محمد عبدالله، رئیس «سومالی‌لند»، احتمال ایجاد یک پایگاه نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در خاک این منطقه در آینده را رد نکرد، اما در ادامه ادعا کرد که هیچ گونه توافقی از این نوع هنوز رسما بین دو طرف مورد بحث قرار نگرفته است.

اظهارات عبدالله در جریان اولین سفر رسمی او به سرزمین‌های اشغالی مطرح شد، جایی که او اعلام کرد پرواز‌های مستقیم بین تل‌آویو و هارگیسا «خیلی زود» آغاز خواهد شد، اقدامی که نشان دهنده سرعت گرفتن روابط دوجانبه پس از به رسمیت شناختن این منطقه توسط رژیم‌تروریستی اسرائیل است.

رئیس منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند تایید کرد که افتتاح سفارت این منطقه در قدس اشغالی «گسترش طبیعی روابط دیپلماتیک» بین دو طرف را نشان می‌دهد و خاطرنشان کرد که رژیم تروریستی اسرائیل تنها رژیمی بود که به نامه‌ای که او در ماه مه ۲۰۲۵ به ۱۹۳ کشور ارسال کرده بود و درخواست به رسمیت شناختن سومالی‌لند را داده بود، پاسخ داد. او افزود که افتتاح سفارت «مظهر روابط کامل» بین دو طرف است.

عبدالله خاطرنشان کرد که مشارکت با آمریکا، امارات و رژیم تروریستی اسرائیل یک «اولویت استراتژیک» است و اشاره کرد که بندر بربره، مشرف به خلیج عدن، به عنوان یک قطب منطقه‌ای برای تجارت و لجستیک، به ویژه برای کشور‌های محصور در خشکی در شرق آفریقا، به ویژه اتیوپی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

عبدالله در مورد همکاری با رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که اولویت‌های فعلی شامل کشاورزی، مدیریت آب، مراقبت‌های بهداشتی و همکاری امنیتی است.

عبدالله در پاسخ به سوالی درباره نقش احتمالی «سومالی‌لند» در صورت هرگونه تشدید تنش در دریای سرخ، ادعا کرد: «کشورش خود را در تقابل با هیچ طرفی نمی‌داند، اما حق دفاع از خود را محفوظ می‌دارد و به دنبال حمایت بین‌المللی برای توسعه قابلیت‌های نیرو‌های گارد ساحلی است.»

در مورد به رسمیت شناختن بین‌المللی، رئیس منطقه جدایی‌طلب ابراز اطمینان کرد که سایر کشور‌ها نیز از رژیم تروریستی اسرائیل در به رسمیت شناختن این منطقه پیروی خواهند کرد، بدون اینکه هویت خود یا جدول زمانی برای این امر را فاش کند، و صرفا گفت که این مراحل «ممکن است به زودی انجام شود».

شایان ذکر است که روابط بین رژیم تروریستی اسرائیل و «سومالی‌لند» از زمان به رسمیت شناختن این منطقه توسط اشغالگران در اواخر سال ۲۰۲۵، شاهد توسعه سریعی بوده است؛ اقدامی که اعتراض دولت فدرال سومالی و تعدادی از کشور‌های عربی، آفریقایی و بین‌المللی را برانگیخت.

این نزدیکی روابط در پرتو موقعیت استراتژیک این منطقه در خلیج عدن و نزدیکی آن به تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیر‌های دریایی برای تجارت جهانی، صورت می‌گیرد که به آن اهمیت فزاینده‌ای در محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌بخشد.

منبع: المیادین