باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری سریع طرح جامع تالاب میقان گفت: این طرح باید هرچه سریعتر اصلاح و برای تصویب به ستاد ملی تالابها ارائه شود تا ضمن تعیین تکلیف، برنامه زمانبندی و اعتبارات آن مشخص شود.
احمدرضا لاهیجانزاده در نشست ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان افزود: مشارکت دستگاههای مربوطه برای ارتقای محدوده تالاب میقان به عنوان منطقه حفاظتشده و پناهگاه حیات وحش ضروری است و در این راستا، همکاری ویژه دستگاهها به تصویب رسیده است.
او با اشاره به اقدامات انجامشده برای ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر گفت: فرآیندهای لازم در حال پیگیری است و موضوع در مرحله تصمیمگیری در وزارت امور خارجه قرار دارد، تلاش میشود با همکاری دستگاههای مرتبط، ثبت تالاب میقان در این کنوانسیون تا پایان سال جاری محقق شود.
لاهیجانزاده افزود: شهر اراک ظرفیت ثبت به عنوان «شهر تالابی» در کنوانسیون رامسر را دارد که این امر میتواند جایگاه بینالمللی این شهر را ارتقا داده و آن را به مقصدی گردشگری تبدیل کند.
او از پیگیری برای تأمین اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات مهار آتشسوزی در تالاب میقان خبر داد و افزود: تجهیز امکانات مقابله با حوادث از جمله اولویتهای مهم در مدیریت این زیستبوم است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی اسناد مدیریت تالابهاگفت: برنامه جامع مدیریت تالاب باید بهگونهای تدوین شود که در کوتاهترین زمان ممکن در کارگروه ملی به تصویب برسد.
نادرقلی ابراهیمی افزود: کنوانسیون رامسر دارای الزامات مشخصی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا ثبت تالاب میقان در این کنوانسیون هرچه زودتر انجام گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به لزوم حرکت دستگاهها در چارچوب چشمانداز ۲۵ ساله گفت: تالاب میقان یک زیستبوم پایدار، پویا و برخوردار از آب سالم و تنوع زیستی غنی است که نقش مهمی در تأمین رفاه جوامع محلی و حفظ حیات گونههای زیستی دارد.
قدرتالله ابک یکی از چالشهای مهم این تالاب را وقوع آتشسوزیهای گسترده عنوان کرد و گفت: علت این آتشسوزیها مشخص شده و باید با اتخاذ تدابیر لازم، از وقوع آن پیشگیری یا در صورت بروز، بهسرعت مهار شود.