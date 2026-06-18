معاون اجرایی رئیس‌ جمهور‌ گفت: ‌«قالیباف و عراقچی» در مذاکرات ‌از ‌منافع ملی ‌صیانت خواهند کرد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اداری ایلام، جنگ‌های اخیر را یکی از پیچیده‌ترین و کم‌نظیرترین رویارویی‌های نظامی در عصر معاصر توصیف کرد و با تأکید بر ماهیت تکنولوژیک این درگیری‌ها، اظهار کرد: این نبرد، نخستین جنگ الکترونیک گسترده در جهان محسوب می‌شود که در آن ایران با تکیه بر دکترین نظامی طراحی‌شده و توانمندی‌های داخلی، توانسته است در برابر ائتلاف بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی و حامیان منطقه‌ای آنها ایستادگی کند.

قائم‌پناه با اشاره به پیش‌دستی نیرو‌های مسلح و دانشمندان کشور در پاسخ به عملیات‌های دشمن، تصریح کرد که واکنش مؤثر و بازدارنده ایران، گواهی بر این واقعیت است که اقتدار دفاعی کشور برخاسته از ظرفیت‌های بومی و غیرقابل‌انکار است. این قدرت نظامی و آمادگی دفاعی، در واقع زیربنای موفقیت در عرصه‌های دیگر از جمله دیپلماسی است.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب استراتژیک «قدرت نظامی» و «دیپلماسی»، از ترکیب تیم مذاکره‌کننده کشور حمایت کرد و گفت: انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده و حضور دکتر سیدعباس عراقچی به‌عنوان عضو ارشد این تیم، نشان از بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند کشور دارد. ایشان با برخورداری از سوابق ایثارگری و تجربه دیپلماسی، از تمامی منافع ملی و دستاورد‌های دفاعی کشور در مسیر مذاکرات صیانت خواهند کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با ستایش از انسجام ملی، ملت ایران را اصلی‌ترین سرمایه کشور در دوران بحران دانست و تأکید کرد که اتحاد میان مردم و نیرو‌های مسلح، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط سخت ایفا کرده است. وی با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی افزود که دولت با مدیریت دقیق، توانسته است علی‌رغم فشار‌های گسترده، نیاز‌های اساسی مردم را تأمین کرده و از ایجاد کمبود در کالا‌های ضروری جلوگیری کند.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با حضور در استان ایلام، به موضوع توسعه منطقه‌ای و تخصیص بودجه پرداخت. وی با اعلام خبر مهم از وضعیت اعتبارات استان، افزود: میزان تخصیص اعتبارات به ایلام در سال ۱۴۰۴، از میزان مصوب نیز فراتر رفته و به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایلام در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، تصریح کرد: «دولت تعهد ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ایلام دارد و بخشی عمده از این منابع به حوزه راه و شهرسازی، به‌ویژه توسعه جاده‌های مرزی و محور‌های مواصلاتی برای تسهیل تردد زائران و مسافران اختصاص یافته است.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه در برخی بخش‌های زیرساختی، میزان تخصیص اعتبارات حتی به ۴۵۰ درصد نیز رسیده است، تأکید کرد که این روند نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به امنیت و توسعه پروژه‌های استراتژیک در مناطق مرزی است.

محمدجعفر قائم‌پناه» از روز گذشته وارد ایلام شد و بازدید از مرکز جامع رادیوتراپی شهر ایلام، بازدید از خوابگاه دانشجویان متأهل این شهر، بازدید از پارک علم و فناوری ایلام، افتتاح مدرسه ۱۰ کلاسه شهید سلیمانی، بازدید از مرکز انتقال خون، افتتاح مرکز تصویربرداری بخش خصوصی، بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر ایلام، بازدید از محل احداث هتل ۴ ستاره زیگورات شهر ایلام و افتتاح فاز نخست طرح آبرسانی به شهر ملکشاهی و روستا‌های اطراف آن از برنامه‌های روز دوم سفر قائم‌پناه به استان ایلام بود.

گفتنی است، بازدید از بهسازی راه حمیل-ایلام-صالح‌آباد، بازدید از تقاطع غیر هم سطح صالح‌آباد، افتتاح پست برق ۱۳۲ کیلوولت شهر مهران، بازدید از پایانه مرزی مهران، بازدید از طرح توسعه میادین آذر ۱ و ۲، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی دول منیری، بازدید از شرکت سیمان دهلران و بازدید از شرکت پتروپالایش دهلران از جمله برنامه‌های روز نخست سفر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان ایلام بود.

سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه شورای اداری استان برای بررسی نهایی مصوبات و چالش‌های توسعه‌ای ایلام به پایان رسید.

تسنیم