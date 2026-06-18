باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه (روساتم) روز پنجشنبه اوکراین را به کشتن یکی از کارکنان کلیدی نیروگاه هستهای زاپوریژیا در حملهای پهپادی به این نیروگاه متهم کرد.
رئیس روساتم میگوید پهپادهای اوکراینی روز چهارشنبه شهر انرهودار در شمال غربی استان زاپوریژیا را هدف قرار دادند. بیشتر کارکنان نیروگاه زاپوریژیا در این شهر سکونت دارند.
به گفته وی، در این حمله یکی از کارکنان نیروگاه که در کارگاه مرکزی تعمیرات مشغول به کار بود، جان خود را از دست داد و پزشکان برای نجات جان دومین کارمند مجروح در همان حمله تلاش میکنند.
لیخاچف گفت: «این افراد از نیروهای اصلی و تخصصی نیروگاه هستند و بهرهبرداری ایمن از تجهیزات نیروگاه مستقیماً به آنها وابسته است».
روسیه پیشتر نیز در ماه آوریل اعلام کرده بود که یکی دیگر از کارکنان این نیروگاه در حمله پهپادی اوکراین کشته شده است.
نیروگاه زاپوریژیا بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا است و روسیه از سال ۲۰۲۲ کنترل آن را به دست گرفته است. از آن زمان اوکراین بارها با انجام حملات پهپادی علیه این نیروگاه، امنیت هستهای این منطقه را به خطر انداخته است.
منبع: رویترز