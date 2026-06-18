باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب کتائب لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌ها و اظهارات مطبوعاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد احتمال مداخله سوریه در لبنان با هدف از بین بردن حزب‌الله را دنبال کرده و بر «موضع قاطع خود مبنی بر انحصار سلاح توسط دولت لبنان و گسترش اقتدار کامل آن بر تمام خاک لبنان» تاکید کرده است.

با این حال، این حزب پیشنهاد مبتنی بر مداخله مستقیم سوریه برای دستیابی به این هدف را رد کرد و گفت: «این مسیر باید در چارچوبی روشن که به حاکمیت لبنان احترام می‌گذارد و نقش نهاد‌های مشروع را تقویت می‌کند، با حمایت و همراهی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی لبنان، به گونه‌ای که تنها در خدمت منافع دولت لبنان باشد، انجام شود.»

این حزب تاکید کرد: «لبنان امروز در تلاش است تا صفحه جدیدی در روابط خود با سوریه بر اساس احترام متقابل به حاکمیت دو کشور، عدم دخالت در امور داخلی و همکاری سازنده در مورد مسائل مورد علاقه مشترک، بگشاید. از این منظر، رابطه لبنان و سوریه که ما آرزوی آن را داریم باید مبتنی بر مشارکت بین دو کشور مستقل باشد، نه بر اساس دخالت نظامی یا سیاسی هر یک از طرفین در امور طرف دیگر.»

در این زمینه، حزب کتائب به موضع ادعا شده توسط ابومحمد الجولانی، رئیس خودخوانده سوریه، در رد درخواست‌ها برای مداخله نظامی در لبنان، که نشان دهنده احترام به حاکمیت و استقلال لبنان است و پایه و اساس روابط سالم بین دو کشور را بنا می‌نهد، اشاره کرد.

منبع: النشره