باشگاه خبرنگاران جوان - در موج حملات ایران در وعده صادق ۳، علاوه بر پایگاههای نظامی و هوایی، مراکز حساس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز هدف قرار گرفتند. تمرکز حملات بر آمان، موساد و زیرساختهای وابسته به واحد ۸۲۰۰ نشان داد که اهداف صرفاً به مراکز عملیاتی محدود نبودند و شبکه اطلاعاتی اسرائیل نیز در تیررس قرار داشت.
این حملات در شرایطی انجام شدند که سامانههای دفاعی اسرائیل تحت فشار مداوم قرار گرفته بودند. همزمان، تداوم آژیرهای هشدار و گسترش دامنه اهداف، تصویری از فرسایش تدریجی توان دفاعی این رژیم را به نمایش گذاشت.