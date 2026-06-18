باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
بازخوانی جنگ ۱۲ روزه؛

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم

هدف قرار گرفتن مراکز اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در جریان حملات ایران، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این رویارویی به شمار می‌رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در موج حملات ایران در وعده صادق ۳، علاوه بر پایگاه‌های نظامی و هوایی، مراکز حساس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز هدف قرار گرفتند. تمرکز حملات بر آمان، موساد و زیرساخت‌های وابسته به واحد ۸۲۰۰ نشان داد که اهداف صرفاً به مراکز عملیاتی محدود نبودند و شبکه اطلاعاتی اسرائیل نیز در تیررس قرار داشت.

این حملات در شرایطی انجام شدند که سامانه‌های دفاعی اسرائیل تحت فشار مداوم قرار گرفته بودند. همزمان، تداوم آژیر‌های هشدار و گسترش دامنه اهداف، تصویری از فرسایش تدریجی توان دفاعی این رژیم را به نمایش گذاشت.

مطالب مرتبط
وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید از آثار حمله موشکی ایران به اسرائیل + فیلم

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم
young journalists club

حجم بالای تلفات حمله موشکی ایران به بیت‌شمش مانع پنهان‌کاری اسرائیل شد + فیلم

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم
young journalists club

آثار آخرین حمله موشکی ایران به صهیونیست ها در سرزمین اشغالی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۴۵۹

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۳۱

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۸۹

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۶۲۳

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۵۹۴

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha