معاون وزیر نیرو از روند مطلوب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قم خبر داد و گفت: ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان تابستان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در سفر به قم، از نیروگاه‌های خورشیدی این استان بازدید کرد.

 رئیس ساتبا ضمن بررسی آخرین وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی موجود، از روند مطلوب توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان قم ابراز رضایت کرد و گفت: قم با بهره‌مندی از ظرفیت بالای تابش خورشید، یکی از استان‌های مستعد برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و خوشبختانه گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شده است.

او با بیان اینکه شهرک صنعتی محمودآباد قم با بهره گیری از ظرفیت نیروگاه خورشیدی توانسته در تامین برق مورد نیاز خود گام بردارد بر ضرورت حرکت شهرک های صنعتی کشور در مسیر تامین برق پایدار از طریق راه اندازی نیروگاه خورشیدی تاکید کرد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های توسعه ای در دست اجرا، تأکید کرد: تا پایان تابستان امسال،در استان قم شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان قم خواهیم بود.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، برق خورشیدی
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