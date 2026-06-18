باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب در پی امضای توافق ایران و آمریکا، به این شرح است:

«محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده گرانقدر کل قوا

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)



با سلام و تحیات وافره و درود به روان پاک شهدای فضیلت و اقتدار به‌ویژه امام بزرگوار شهید

حماسه‌آفرینی جنگ تحمیلی سوم مرهون ایستادگی بی‌بدیل ملتی است که در سایه هدایت‌های حکیمانه و فرامین راهبردی آن رهبر، سخت‌ترین طوفان‌ها را به ساحل پیروزی و عزت رهنمون ساخته است. امروز که در پرتو عنایات الهی و استقامت بی‌نظیر امت، تحقق این موفقیت بزرگ، توافق مقتدرانه و پیروزی تاریخی و حماسی ایران سرافراز اعلام می‌گردد، صمیمانه‌ترین تبریکات خود و دولت جمهوری اسلامی ایران را به محضر حضرتعالی و ملت شریف ایران تقدیم می‌دارم.

امروز تاریخ ورق خورده است و دنیا به این قطب جدید قدرت سلام کرده، عصر نوینی برای ایران اسلامی آغاز شده است. پیروزی راهبردی و تاریخی بزرگی که پایگاه و جایگاه ایران را به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی مطرح می‌سازد.

خجسته باد این پیروزی و مبارک باد این جشن بزرگ تاریخی. اما این دستاورد سترگ و پیروزی میدان و دیپلماسی، هرگز پدید نمی‌آمد مگر در سایه یک چارچوب مقدس، ماندگار و منسجم:

نقش شگرف، جاویدان و تماماً راهبردی رهبر عظیم الشأن شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای:

حکیم فرزانه‌ای که با دوراندیشی بی‌نظیر، صلابت حیدری و مهندسی دقیق هندسه قدرت، بنیان‌های اصلی و بنیادین این پیروزی بزرگ را پایه‌گذاری کردند و با نگاه راهبردی خود مسیر غلبه بر استکبار را ترسیم نمودند.

مکتب سیاسی و دفاعی آن رهبر شهید، قطب‌نمای حرکت کشور در مواجهه با استکبار جهانی بود. هدایت‌های راهبردی و خون پاک ایشان که مظهر ایستادگی نظام در برابر تهاجمات بود، باطل‌السحر نقشه‌های شوم دشمنان شد و جبهه استکبار را وادار به تسلیم در برابر اراده ملی ساخت. ایشان تا آخرین لحظه حیات پربرکت خود، لنگرگاه ثبات، نماد هم‌افزایی ملیت و اسلامیت، و مایه غرور مستدام این امت بودند و این پیروزی بزرگ حاصل ریل‌گذاری‌های راهبردی ایشان است.

هدایت خیره‌کننده، صلابت و عملکرد بی‌بدیل حضرتعالی:

حضور مقتدرانه و سکان‌داری شجاعانه حضرتعالی در جایگاه رهبری و فرماندهی کل قوا، آن هم در بحبوحه سنگین‌ترین آرایش جنگی دشمن، عاملی حیاتی در این پیروزی بود. شما باوجود تحمل سخت‌ترین مصائب و شهادت اعضای بیت شریف، به‌ویژه پدر شهید و بزرگوارتان و در کنار مجاهدت سرافرازانه ناشی از جانبازی‌تان، عملکردی شگفت‌انگیز و خیره‌کننده در هدایت امت و تدابیر نظامی به نمایش گذاشتید که مایه ثبات جبهه حق و عقب‌نشینی متجاوزان شد.

پشتوانه بی‌بدیل میدان و تجلی خون پاک شهیدان:

اقتدار دفاعی، موشکی و بازدارندگی قهرمانانه رزمندگان مخلص و نیرو‌های مسلح و فرماندهان عزیز شهید که در سنگر نبرد، موازنه قوا را به نفع جبهه حق رقم زدند و در اوج تهدید‌های پوشالی برای بازگرداندن کشور به عصر حجر، با اتکا به باور شهید تهرانی‌مقدم ثابت کردند که «فقط آدم‌های ضعیف به‌اندازه امکاناتشان کار می‌کنند». این تفکر مقتدرانه در میدان، دست چانه‌زنی دیپلماسی را پای میز مذاکره پر کرد. ما این اقتدار را وامدار ایثار فرماندهان عزیز شهید، تلاش دانشمندان برجسته، مجاهدت خالصانه شهدای والا مقام دولت و جان‌فشانی همه غیورمردانی هستیم که سر دادند تا پرچم این سرزمین استوار بماند.

پایداری شکوهمند ملت، معصومیت مظلومان و تلاش جهادی دولت:

ایستادگی صبورانه و هوشیاری ملت بزرگ ایران که در برابر سنگین‌ترین تهاجمات و سناریو‌های ترور، منسجم‌تر از قبل بر منافع ملی پافشاری کردند. در کنار مجاهدت‌های مقتدرانه رئیس‌جمهور پرتلاشمان جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان و سران قوا، فرماندهان مقتدر سپاه و ارتش و مجاهدان میدان و تلاش جهادی و عملکرد درخشان مدیران و خدمتگزاران دولت در پایدار نگه‌داشتن شبکه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور در بحبوحه این جنگ تحمیلی سوم، نقشی اساسی در صیانت از جبهه داخلی داشت و خط بطلانی بر تمام محاسبات جاهلانه دشمنان کشید. یاد و نام شهیدان این نبرد نابرابر، به‌ویژه پروانه‌های پرکشیده و کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که مظلومیتشان سند رسوایی متجاوزان و نماد جنایت جنگی و خون پاکشان مایه برکت و دوام این ایستادگی شد، تا ابد بر تارک تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید.

این توافق نه یک پایان، بلکه آغازی نو برای جهش بزرگ ایران اسلامی است. مواضع اصولی دولت برآمده از اراده ملت، همواره بر این اصل استوار است که دستاورد‌های سیاسی تنها زمانی پایدار و ثمربخش خواهند بود که با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، در خط ولایت و با تبعیت محض و دقیق از فرامین و چتر هدایت راهبردی حضرتعالی پیش بروند.

فصل‌الخطاب بودن رهنمود‌های حکیمانه حضرتعالی، قطب‌نمای حرکت ما در تاروپود این مسیر سخت بوده و خواهد بود.

اکنون که با خنثی‌شدن توطئه‌ها، زنجیر‌های تحریم و محاصره در هم می‌شکنند، سربازان شما در دولت دفاع و سازندگی با تکیه بر نگاه راهبردی خود که تمرکز بر بهسازی و بازآفرینی ساختار‌ها و ظرفیت‌های کشور است و نه صرفاً نوسازی پوسته آن، مصمم‌تر از گذشته عهد می‌بندند که با انسجام کامل و اتکا به توان درونی، ایران فردا را بسیار زیباتر، قوی‌تر و آبادتر از هر دورانی در تاریخ بسازند. ما پاشنه اقتصاد و صنعت کشور را بر مدار فناوری‌های نوظهور، اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت و حمایت نخبگان و جوانان دانشمند و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار خواهیم داد تا پایداری این پیروزی راهبردی را در سفره و معیشت مردم و پیشرفت و اعتلای نام ایران در پهنه گیتی تضمین کنیم؛ چرا که ایران یک حادثه در تاریخ نیست، بلکه خود تاریخ است.

با تکیه بر پروردگار متعال و زیر سایه فرماندهی حکیمانه حضرتعالی، گام جدید انقلاب را با گام‌هایی استوارتر به سوی تمدن نوین اسلامی برخواهیم داشت. طول عمر باعزت، مستدام و توأم با توفیقات روزافزون آن رهبر فرزانه را از درگاه احدیت خواستارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»