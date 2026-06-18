رئیس‌جمهور از تلاش‌های دلسوزانه و نقش‌آفرینی سازنده دولت پاکستان در پیشبرد روند میانجی‌گری و دستیابی به توافق اولیه قدردانی کرد و دو طرف بر تداوم همکاری‌ها برای تثبیت صلح، امنیت و توسعه روابط راهبردی تهران و اسلام‌آباد تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امروز در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین تحولات مرتبط با توافق اخیر و روند‌های پیشِ رو، درباره وضعیت روابط دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور در این گفت‌و‌گو با قدردانی صمیمانه از تلاش‌های دلسوزانه، مسئولانه و دغدغه‌مندانه دولت پاکستان در مسیر کاهش تنش‌ها و پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک، از نقش‌آفرینی و همکاری‌های سازنده محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و سید محسن نقوی وزیر کشور این کشور در روند میانجی‌گری و تسهیل گفت‌و‌گو‌هایی که به دستیابی به توافق اولیه برای پایان جنگ منجر شد، تشکر و قدردانی کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه این رویکرد مبتنی بر حسن نیت، برادری اسلامی و مسئولیت‌پذیری منطقه‌ای از سوی مقامات پاکستان، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری میان دو ملت بوده است، اظهار داشت: تلاش‌های صادقانه و مجدانه دولت و ملت پاکستان در این مقطع حساس، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران همواره قدردان این همراهی خیرخواهانه خواهد ماند.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق حاصل‌شده، زمینه‌ساز تثبیت صلح، کاهش تنش‌ها و آغاز مرحله‌ای جدید از همکاری‌های منطقه‌ای در راستای تأمین منافع ملت‌های منطقه باشد.

نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با ابراز خرسندی از دستیابی به توافق اخیر که با امضای مسئولان ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و پاکستان به دست آمده است، این توافق را گامی مهم در جهت تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای توصیف کرد.

شهباز شریف با تمجید از صبر، استقامت و رویکرد مبتنی بر عقلانیت و تدبیر مسئولان و ملت ایران در طول روند مذاکرات، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان صرفاً دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو ملت دوست، برادر و برخوردار از پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی هستند.

نخست‌وزیر پاکستان افزود: دولت پاکستان با صداقت، حسن نیت و احساس مسئولیت در مسیر میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌ها تلاش کرد و این رویکرد را در مراحل بعدی مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های آتی نیز با جدیت دنبال خواهد کرد.

شهباز شریف همچنین تأکید کرد که تداوم اجرای این توافق می‌تواند آثار و دستاورد‌های ارزشمندی برای صلح، ثبات، توسعه و آبادانی منطقه به همراه داشته باشد و زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای بیش از پیش فراهم سازد.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان تهران و اسلام‌آباد، بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علم و فناوری، صنعت، کشاورزی، تجارت، اقتصاد و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، سران دو کشور بر استمرار رایزنی‌ها، تقویت همکاری‌های دو جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح مناسبات راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تأکید کردند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، نخست وزیر پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
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United States of America
ناشناس
۰۴:۴۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پاکستان خودش دم به ساعت به افغانستان حمله می کنه بعد حالا برای ما میانجی شده! خنده که نه گریه داره.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
پاکستان اگر کاری کرده فقط برای منافع خودش هست وگرنه پاکستان خودش ادم امریکا هست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
واقعا همینطوره
زحمت پزشکیان و قالیباف هم همینطور
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
پاکستان منافق است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تشکر بابت چی؟ دستاوردی برای ایران داشت؟ لبنان باید تشکر کنه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آره واللا تالشهای پاکستان تو حافظه مون باقی می مونه بدجوررر
۰
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