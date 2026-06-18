باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه تایید کرد که مسکو در پاسخ به حملات کی‌یف، به حملات گسترده علیه اهداف مرتبط با آمادگی نیرو‌های مسلح اوکراین ادامه خواهد داد.

لاوروف در حاشیه اجلاس روسیه و آسه‌آن گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از «اقدام تروریستی» اخیر کی‌یف، اعلام کرده است که روسیه «حملات گسترده و منظمی» را علیه اهدافی که آمادگی رزمی نیرو‌های اوکراینی به آنها وابستگی دارد، آغاز خواهد کرد.

او افزود که «کلمات دیگر برای توصیف اقدامات تروریستی کیف کافی نیستند.»

مسکو، کی‌یف را به هدف قرار دادن غیرنظامیان در مناطق مرزی متهم کرده است. زیرا مقامات محلی دیروز گزارش دادند که یک پهپاد اوکراینی به اتوبوس حامل تیم فوتبال کودکان بلاروس در منطقه مرزی بریانسک روسیه حمله کرد و یک محافظ زن را کشت.

وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد که در این حمله که در منطقه مرزی با اوکراین رخ داد، ۷ نفر از جمله ۵ کودک زخمی شدند که همگی به بیمارستان منتقل شدند.

وزارت امور خارجه بلاروس این حمله را «یک اقدام تروریستی جدید علیه غیرنظامیان» توصیف کرد و خواستار «توضیحات» از کی‌یف شد.

منبع: المیادین