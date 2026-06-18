باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی آتشنشانی همدان اعلام کرد: یک تانکر حامل مواد پتروشیمی که از کشور عراق به مقصد اراک در حرکت بود، در حوالی شهر مریانج دچار نشت شدید ماده نفتی شد؛ حادثهای که با توجه به حجم بالای ماده نشتکرده و مجاورت محل با خیابان و نمایشگاههای مصنوعات چوبی، در صورت عدم مهار میتوانست به فاجعهای گسترده و جبرانناپذیر منجر شود.
در این حادثه حدود ۳۰ هزار لیتر ماده خطرناک در حال جاری شدن در کنار خیابان بود که بلافاصله پس از اطلاع، تیم آتشنشانی مریانج در محل حاضر و موضوع را به آتشنشانی همدان اعلام کرد.
پنج دستگاه خودرو اطفایی به همراه ۲۰ نفر آتشنشان با فرماندهی مستقیم معاون عملیات به محل اعزام شدند.
این عملیات حساس با همکاری مؤثر خدمات شهری مریانج و پس از حدود پنج ساعت تلاش مستمر با موفقیت به پایان رسید.