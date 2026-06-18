فیفا داور بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک را انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام فیفا، داریوش هررا آرژانتینی به عنوان داور دیدار ایران و بلژیک انتخاب شد.همچنین کریستین ناوارو و گابریل چاده، او را در امر قضاوت بازی همراهی می‌کنند. یوسوکه اراکی و جان میهارا از ژاپن نیز به ترتیب داور چهارم و کمک داور ذخیره بازی هستند.

این مسابقه از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد در ورزشگاه سوفی لس آنجلس انجام می‌شود. در سابقه هررا ۷ قضاوت سوپرکلاسیکو (شهرآورد بزرگ بوئنوس آیرس بین بوکاجونیورز و ریورپلاته) دیده می‌شود. در آوریل ۲۰۲۶، هررا هفتمین سوپرکلاسیکوی خود را قضاوت کرد.

در دقایق پایانی بازی، لوکاس مارتینس کوارتا، بازیکن ریور پلاته، پس از برخورد با لائوتارو بلانکو در محوطه جریمه روی زمین افتاد. هررا با اطمینان خاطر از سوی داور VAR، هکتور پالتا، این صحنه را خطا و پنالتی تشخیص نداد. پس از مسابقه، هر دو داور به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.

مارتینس کوارتا نیز با لحنی کنایه‌آمیز از هررا پرسید: «قرار است به جام جهانی بروی؟»؛ کنایه‌ای به عملکرد ضعیف او که به این معنا بود هررا شایستگی قضاوت در جام جهانی را ندارد.

او از سال ۲۰۱۵ وارد لیست داوران الیت فوتبال آرژانتین شده و از آن زمان تاکنون مرحله مقدماتی جام جهانی و البته حضور در کوپا آمه‌ریکا سال ۲۰۱۴ را تجربه کرده است.

در این تورنمنت وی بازی کلمبیا و پاراگوئه در مرحله گروهی و اروگوئه با برزیل را در یک چهارم نهایی سوت زد.

ژوئن ۲۰۲۵ دیدار سوپرکاپ اینترناسیونال بین استودیانتس و ولز سارسفیلد با داوری وی برگزار شد.

قضاوت در فینال کوپا لیبرتادورس بین فلامینگو و پالمیراس در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ و جام جهانی زیر ۲۰ سال شیلی در سال ۲۰۲۵ دیگر سوابق کاری هررا است.

آوریل ۲۰۲۶ هررا برای اولین بار برای حضور در جام جهانی بزرگسالان انتخاب شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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