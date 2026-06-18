باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مهدی احمد کهنی، ملیپوش کرمانی ژیمناستیک هنری ایران، در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا به میزبانی چین، نمایش درخشانی در وسیله دارحلقه ارائه داد و موفق شد جواز حضور در فینال این رقابتها را به دست آورد.
این ورزشکار کرمانی که با مربیگری مبین محمدابراهیمی در مسابقات حضور دارد، با قرار گرفتن در جمع فینالیستهای آسیا، سهمیه حضور در رقابتهای ناگویا را نیز از آن خود کرد تا برگ زرین دیگری به کارنامه ژیمناستیک استان کرمان افزوده شود.
یک گام تا سکوی آسیا
فینال وسیله دارحلقه مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری بزرگسالان آسیا روز شنبه ۳۰ خردادماه برگزار خواهد شد و نماینده شایسته کرمان و ایران برای کسب مدال به مصاف برترینهای قاره میرود.