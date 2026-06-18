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بازخوانی بیانات رهبر شهید درباره منطق حسینی (ع) در ایستادگی مقابل ظلم + فیلم

در نخستین ماه محرم در فراق رهبر شهید انقلاب، بیانات ایشان درباره منطق امام حسین (ع) در ایستادگی مقابل ظلم و استمرار بی‌پایان کارزار میان حق و باطل بازنشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای، درباره منطق امام حسین (ع) در ایستادگی مقابل ظلم و استمرار بی‌پایان کارزار میان حق و باطل بازنشر شده که فرمودند: ما امروز احتیاج داریم که حسین بن علی (ع) را به دنیا بشناسانیم؛ دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادی منطق حسین بن علی (ع)، منطق دفاع از حق است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. این منطق امام حسین (ع) است؛ امروز دنیا به این منطق نیازمند است، این پیام امام حسین (ع) پیام نجات دنیاست.

 در زیارت عاشورا شما عرض می‌کنید به امام حسین (ع) یا اباعبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب من حاربکم الی یوم القیامه الی یوم القیامه، یعنی این کارزار تمام نشدنی است کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی این کارزار ادامه دارد. جبهه حسینی خودش را معرفی کرده. این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت می‌کند و جهاد میکند.»

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