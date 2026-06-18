باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در آیین افتتاح مرکز سنجش و صلاحیت حرفهای شیراز که با حضور غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور همراه بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، در تحلیل جایگاه سازمان فنی و حرفهای، فراتر از نگاه متداول به این حوزه اظهار داشت: ما معمولاً به آموزشهای فنی و حرفهای از منظر اقتصادی، پیشرفت و توسعه مینگریم، اما ابعاد این حوزه از منظر علوم انسانی بسیار عمیقتر است.
امیری گفت: وقتی انسان احساس وجود و ارزشمندی نکند، به تدریج دچار پوچی و بیهویتی شده و خود را موجودی زائد میبیند. در حالی که مهارتآموزی، اعتماد به نفس را افزایش میدهد و به انسان عزت نفس میبخشد.
او با اشاره به اینکه یادگیری فن و حرفه، آرامش روانی ایجاد کرده و اضطرابهای ناشی از عدم تخصص را از بین میبرد، افزود: احساس ارزشمندی که از طریق یادگیری یک مهارت حاصل میشود، به انسان قدرت دفاع از داشتهها و ایدههایش را میدهد و این همان نکتهای است که در علوم انسانی بر آن تأکید میشود؛ یعنی تبدیل شدن به انسانی که هویت خود را در جامعه بازیافته است.
استاندار فارس با تشبیه نظام آموزشی کشور به یک پازل، سازمان فنی و حرفهای را یکی از مهمترین قطعات آن دانست که باید به عنوان مکمل تحصیلات آکادمیک دیده شود.
او با اشاره به تجربیات جهانی در حوزه مهارتآموزی گفت: در بسیاری از نقاط دنیا، تقاضا برای تکنسینهای ماهر بسیار بیشتر از مدارک دانشگاهی است چرا که معمولاً آموزشهای صرفاً آکادمیک نمیتوانند تمام نیازهای جامعه را رفع کنند و ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری، در گرو حمایت جدی از مراکز فنی و حرفهای است.
امیری همچنین با اشاره به قدمت مهارت آموزی در ایران از زمان تأسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز آموزش علوم و فنون، بر ضرورت تغییر نگرش جامعه به مهارتآموزی و برقراری تعادل میان بازار کار و نظام آموزشی تأکید کرد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به این سازمان، خواستار توجه ویژه به نیروی انسانی آموزشدهنده شد و تأکید کرد که جایگاه مدرسان فنی و حرفهای باید در تراز هیئتهای علمی دانشگاهها ارتقا یابد تا انگیزهی دانشمندان و متخصصان برای حضور در این مراکز حفظ شود.
او، همچنین بر لزوم بهروزرسانی ابزارها و تجهیزات متناسب با تحولات روز و اصلاح هرم شغلی در این بخش تأکید کرد.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور، در سخنانی علم و مهارت را تضمینکننده قدرت ملی دانست و بر لزوم تبدیل دانش به دستاوردهای ملموس، بهویژه در حوزههای پیشرو مانند هوش مصنوعی تأکید کرد.
او با اشاره به تشکیل ۵ مرکز هیئتامنایی در فارس برای کوتاهتر کردن زنجیره آموزش تا اشتغال، از ایجاد ۳۳ فروشگاه فیزیکی و یک سکوی عرضه کالا برای تجاریسازی محصولات مهارتآموزان خبر داد و بر ضرورت استفاده از منابع مسئولیتهای اجتماعی سازمانها برای دستیابی به اشتغال پایدار تأکید کرد.
همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با تأکید بر ظرفیتهای صنعتی استان فارس، خواستار توسعه رشتههای تخصصی مرتبط با فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فناوریهای مالی در سازمان فنی و حرفهای شد و بر لزوم همسویی آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار و صنایع استان تأکید کرد.
رهام کیایی، مدیرکل فنی و حرفهای استان فارس نیز گزارشی جامع از برنامهها و اقدامات اجرایی این اداره کل ارائه کرد.
او با اشاره به ارتقای کیفیت مهارتآموزی در استان، از افتتاح پروژه چندمنظوره «صلاحیت حرفهای» و «مرکز سنجش و صلاحیت حرفهای» در کلانشهر شیراز خبر داد که در تسهیل مسیر ارزیابی تخصصی و اعطای گواهینامههای مهارت برای متقاضیان نقشی برجسته دارد.
منبع: استانداری فارس