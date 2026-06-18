باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با نیویورک تایمز، آنچه را که «هیجان اسرائیل» در مورد تفاهمنامه اسلامآباد نامیده، رد کرد و گفت که این رژیم برای حل مشکلات خود «بیش از اندازه به نیروی نظامی اتکا میکند».
ونس گفت: «من این همه هیجان در اسرائیل را کمی عجیب میدانم، زیرا فکر میکنم از بیاعتمادی ناشی میشود و فکر میکنم آمریکا اعتماد آن منطقه از جهان را به دست آورده است. من فکر میکنم این ایده که ما یک توافق وحشتناک انجام دادهایم، واقعیت ندارد».
معاون ترامپ در این مصاحبه خاطرنشان کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از انتقاد از این توافق خودداری کرده است، اما اذعان میکند که شرکای او مانند ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی پیوسته به دنبال انتقاد از تفاهمنامه اسلامآباد هستند.
ونس با اشاره به منتقدان صهیونیست افزود: «فکر میکنم پاسخ من به آنها این باشد: پیشنهاد دقیق شما چیست؟ شما فقط ۹ میلیون نفر جمعیت دارید. نمیتوانید با کشتن، از حل هر مشکل امنیتی که دارید، فرار کنید.»
معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود، به حملات متعدد رژیم صهیونیستی علیه لبنان در آستانه دستیابی به تفاهمنامه اسلام آباد اشاره کرد و گفت: «در بیش از یک مورد، ما نزدیک به دستیابی به توافق بودیم، اما اسرائیل مکانی را در لبنان بمباران کرد. رئیس جمهور ترامپ ناامید شده بود، زیرا ما نزدیک به دستیابی به یک توافق بودیم و ناگهان یک انفجار عظیم در یک منطقه پر جمعیت بیروت رخ داد».
او با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه بیروت، گفت: «بسیاری از افرادی که هیچ ارتباطی با حزبالله نداشتند به دلیل انفجار در این منطقه پرجمعیت جان خود را از دست دادند و این غیرقابل قبول است. ما خواستار هماهنگی نزدیکتر با اسرائیل شدهایم تا اطمینان حاصل شود که دیگر هیچ انفجاری در یک منطقه پرجمعیت غیرنظامی در بیروت رخ نمیدهد».
جیدی ونس برخی اعضای کابینه رژیم صهیونیستی را به دلیل حمله به توافق اسلامآباد و نیز انتقاد از دونالد ترامپ محکوم کرد و گفت آنها باید «واقعیت شرایطی را که در آن قرار دارند درک کنند».
او گفت: «دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر جهان است که نسبت به اسرائیل همدلی دارد. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم، به تنها متحدی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمیکردم».
منبع: تایمز اسرائیل