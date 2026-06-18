باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران امروز در گفتوگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر از نقش سازنده و تلاشهای مسئولانه این کشور در کاهش تنشها و فراهمسازی بسترهای لازم برای دستیابی به توافق پایان جنگ قدردانی کرد.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت همکاری و همگرایی کشورهای منطقه در عبور از چالشهای پیشرو، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه روابط برادرانه با کشورهای اسلامی و تقویت پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ملتهای مسلمان تأکید داشته و معتقد است که همکاری و حمایت متقابل کشورهای اسلامی میتواند زمینهساز ثبات، امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه باشد.
پزشکیان با تقدیر از نقش کشورهای دوست و برادر در مسیر دستیابی به توافق، تصریح کرد: بدون همراهی و تلاشهای خیرخواهانه کشورهایی همچون قطر، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی، فراهم شدن زمینههای لازم برای تحقق این توافق دشوار بود. بیتردید استمرار این رویکرد مبتنی بر گفتوگو و همکاری میتواند به استقرار صلح و آرامش پایدار در منطقه منجر شود.
رئیسجمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که در پرتو فضای جدید ایجادشده، روابط جمهوری اسلامی ایران با قطر و سایر کشورهای منطقه بیش از پیش گسترش یابد و شاهد تقویت وحدت، انسجام و همبستگی میان کشورهای اسلامی باشیم.
در این گفتوگو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز با ابراز خرسندی از دستیابی به توافق پایان جنگ، نقش دیپلماسی و گفتوگو در کاهش تنشها و تقویت ثبات منطقهای را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: دولت قطر از آغاز دوره ریاستجمهوری جنابعالی تلاشهای خود را برای توسعه روابط با ایران و همچنین کمک به کاهش تنشها و نزدیک کردن دیدگاهها با جدیت دنبال کرده است.
امیر قطر با توصیف روابط دو کشور به عنوان روابطی مستحکم، راهبردی و مبتنی بر منافع و سرنوشت مشترک، اظهار داشت: شرایط کنونی فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح همکاریها و گسترش مناسبات راهبردی میان دو کشور فراهم کرده است و امیدواریم تمامی طرفها به تعهدات خود در این توافق پایبند بمانند.
شیخ تمیم همچنین با اشاره به وجود برخی جریانها و عوامل مخالف ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در کنار رهبری و مسئولان کشور خود ایستاده و خواهان آیندهای روشن و توسعهمحور است. قطر نیز از هیچ تلاشی برای حمایت از روندهای سازنده، تحکیم ثبات منطقهای و کمک به تحقق توافقی پایدار که تأمینکننده خیر و منافع همه طرفها باشد، دریغ نخواهد کرد.