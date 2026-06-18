رئیس‌جمهور با قدردانی از نقش سازنده دوحه در کاهش تنش‌ها و تسهیل روند‌های دیپلماتیک منتهی به توافق پایان جنگ، این تحول را فرصتی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت وحدت کشور‌های اسلامی و استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران امروز در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر از نقش سازنده و تلاش‌های مسئولانه این کشور در کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای دستیابی به توافق پایان جنگ قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت همکاری و همگرایی کشور‌های منطقه در عبور از چالش‌های پیش‌رو، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه روابط برادرانه با کشور‌های اسلامی و تقویت پیوند‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ملت‌های مسلمان تأکید داشته و معتقد است که همکاری و حمایت متقابل کشور‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه باشد.

پزشکیان با تقدیر از نقش کشور‌های دوست و برادر در مسیر دستیابی به توافق، تصریح کرد: بدون همراهی و تلاش‌های خیرخواهانه کشور‌هایی همچون قطر، پاکستان و دیگر کشور‌های اسلامی، فراهم شدن زمینه‌های لازم برای تحقق این توافق دشوار بود. بی‌تردید استمرار این رویکرد مبتنی بر گفت‌و‌گو و همکاری می‌تواند به استقرار صلح و آرامش پایدار در منطقه منجر شود.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که در پرتو فضای جدید ایجادشده، روابط جمهوری اسلامی ایران با قطر و سایر کشور‌های منطقه بیش از پیش گسترش یابد و شاهد تقویت وحدت، انسجام و همبستگی میان کشور‌های اسلامی باشیم.

در این گفت‌و‌گو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز با ابراز خرسندی از دستیابی به توافق پایان جنگ، نقش دیپلماسی و گفت‌و‌گو در کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: دولت قطر از آغاز دوره ریاست‌جمهوری جناب‌عالی تلاش‌های خود را برای توسعه روابط با ایران و همچنین کمک به کاهش تنش‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها با جدیت دنبال کرده است.

امیر قطر با توصیف روابط دو کشور به عنوان روابطی مستحکم، راهبردی و مبتنی بر منافع و سرنوشت مشترک، اظهار داشت: شرایط کنونی فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح همکاری‌ها و گسترش مناسبات راهبردی میان دو کشور فراهم کرده است و امیدواریم تمامی طرف‌ها به تعهدات خود در این توافق پایبند بمانند.

شیخ تمیم همچنین با اشاره به وجود برخی جریان‌ها و عوامل مخالف ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در کنار رهبری و مسئولان کشور خود ایستاده و خواهان آینده‌ای روشن و توسعه‌محور است. قطر نیز از هیچ تلاشی برای حمایت از روند‌های سازنده، تحکیم ثبات منطقه‌ای و کمک به تحقق توافقی پایدار که تأمین‌کننده خیر و منافع همه طرف‌ها باشد، دریغ نخواهد کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، قطر
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس‌جمهور با یکی از مفاخر علوم پزشکی کشور
پزشکیان: اگر مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنیم، دولت باید پیشگام باشد
تأکید روسای جمهور ایران و تاجیکستان بر توسعه همکاری‌ها و روابط راهبری دوجانبه
پزشکیان: این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است
پیام تبریک عارف به رهبر معظم انقلاب: این پیروزی مرهون راهبرد‌های پدر شهیدتان و رهبری شماست
پزشکیان: تلاش‌های پاکستان در مسیر دستیابی به توافق در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۰۴:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قطر خودش باعث ریخته شدن خون ایرانیان بی گناه است. ازش تشکر هم می کنید. جالبه!
۰
۱
پاسخ دادن
تنگه هرمز مجددا بسته شد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
آخرین اخبار
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
قدردانی از نقش اسلام‌آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
تنگه هرمز مجددا بسته شد
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء: شهید پاکپور معمار تحولات عملیاتی بود
غریب‌آبادی: چرا شمار آوارگان با وجود دهه‌ها وعده هر سال بیشتر می‌شود؟
هرگونه بدعهدی، کوبنده‌تر از گذشته پاسخ داده می‌شود
بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است
پزشکیان: هیچ مشکل معیشتی و اجتماعی نباید از نگاه مسئولان پنهان بماند
رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت
محسن رضایی: تیم مذاکره‌کننده پیام رهبر انقلاب را چارچوب مذاکره قرار دهند
هرگونه بدعهدی آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو می‌شود
بیانیه قدردانی و تبعیت وزارت دفاع از پیام مقام معظم رهبری
وقتی صابون موشکی ایران به تن تأسیسات فرماندهی آمریکا خورد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ خرداد