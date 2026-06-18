پس از اینکه مسئول سیاست خارجه اروپا جنایات رژیم صهیونیستی را رژیم آپارتاید آفریقا مقایسه کرد، تل‌آویو رابطه خود را با او قطع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که روابط خود را با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر تشبیه رفتار این رژیم تروریستی با فلسطینیان به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، قطع خواهد کرد.

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که این رژیم قصد دارد تمام تماس‌های خود را با کالاس قطع کند.

ساعر پس از سالها نسل‌کشی در غزه، حمله به کرانه باختری، لبنان، سوریه، یمن، قطر و ایران در پستی در پلتفرم «ایکس» مدعی شد: «من چاره‌ای ندارم جز اینکه تمام ارتباطاتم را با خانم کالاس قطع کنم تا زمانی که او این تهمت خونین علیه تنها دولت یهودی جهان، که تنها دموکراسی در خاورمیانه نیز هست، را پس بگیرد.»

شایان ذکر است که وب‌سایت رسانه دیجیتال «Euractiv» هفته گذشته منتشر کرد که کالاس این اظهارات را در جریان سفری به مکزیک در ماه مه گذشته بیان کرده است.

کالاس نیز از طریق پلتفرم ایکس در پاسخ به ساعر نوشت: من برای گفتگو و تعاملمان ارزش قائلم و آماده‌ام که این روحیه را با احترام و به طور سازنده ادامه دهم.

او افزود: «برای برقراری صلح در خاورمیانه، راه حل دو دولتی همچنان تنها راه ممکن است. اتحادیه اروپا شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را که دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند، محکوم کرده است. این موضع اتحادیه اروپا است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: رژیم آپارتاید ، نسل کشی اسرائیل ، اتحادیه اروپا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۲:۱۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام
اسراییل با تلنگری کارش تمومه . کم کم رابطش رو با خودش هم قطع میکنه .
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