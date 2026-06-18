باشگاه خبرنگاران جوان - مجید صرفی روز پنجشنبه در سفر به نیشابور و نشستی با فرماندار این شهرستان ضمن تاکید بر اهمیت توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: باید با حمایت و فرهنگ‌سازی، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در نیشابور بزرگ‌ نشان می‌دهد که زمینه توسعه فعالیت‌های تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی خورشیدی، معدن و کشاورزی فراهم است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه احیا و رونق تعاونی ها و شکل‌گیری تعاونی‌های جدید را فراهم کرد.



او اضافه کرد: تجربه موفق برخی تعاونی های روستایی در نیشابور و فیروزه نشان می‌دهد که مشارکت مردمی و فعالیت‌های تعاونی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی داشته باشد.



معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز در این نشست ضمن ترسیم سیمای شهرستان در بخشهای مختلف ‌و تشریح وضعیت بخش تعاون آن بر ضرورت حمایت هدفمند از تعاونی‌ها برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد و اشتغال تأکید کرد.



مهدی دونده ضمن اشاره به فعالیت حدود ۸۵۰ شرکت تعاونی در نیشابور افزود: از این تعداد، حدود پنج درصد در بخش صنعت، ۴۴ درصد در بخش خدمات، ۵۰ درصد در بخش کشاورزی و حدود یک درصد در حوزه حمل‌ و نقل فعالیت دارند.



وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد تعاونی‌های نیشابور به دلایل مختلف غیرفعال هستند گفت: مهم‌ترین چالش این واحدها، ناتوانی در رقابت با بخش خصوصی، کمبود نقدینگی و نبود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است.



فرماندار نیشابور مشکلات مدیریتی در برخی تعاونی‌ها را نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش فعالیت این بخش دانست و اظهار کرد: ارتقای دانش مدیریتی و توانمندسازی فعالان حوزه تعاون می‌تواند در افزایش بهره‌وری و پایداری این مجموعه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.



وی بر ضرورت حمایت از تعاونی‌ها برای ورود به سایر حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: آموزش مستمر فعالان بخش تعاون و تقویت نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها از سوی وزارتخانه ضروری است.

دونده اظهار کرد: این بخش ماهیتی مردم‌محور داشته و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند.