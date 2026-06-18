باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش سیانان، یک منبع صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، قصد دارد با استفاده از چهرههای رسانهای راستگرا و سناتورهای نزدیک به خود، بر توافق نهایی آمریکا و ایران تاثیر بگذارد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را تحت فشار قرار دهد.
این منبع به سیانان گفت که نتانیاهو هنوز معتقد است که هیچ توافق نهایی بین آمریکا و ایران حاصل نخواهد شد و تهران واقعا با محدودیتهایی بر برنامه هستهای خود موافقت نخواهد کرد.
اکنون که ترامپ تفاهمنامه با ایران را امضا کرده و دوره مذاکره ۶۰ روزه را آغاز کرده است، به گفته سیانان، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش است تا از چهرههای رسانهای راستگرا، مانند مارک لوین، مجری پادکست طرفدار این رژیم تروریستی، برای رساندن پیام خود استفاده کند.
روز چهارشنبه، لوین گفت که این توافق «هیچ منطقی ندارد» و بودجه بازسازی اختصاص داده شده برای ایران را «بودجهای بیارزش» توصیف کرد.
نتانیاهو همچنین سعی خواهد کرد برای متقاعد کردن ترامپ به سناتورهای طرفدار رژیم تروریستی اسرائیل تکیه کند. اما حتی کسانی مانند لیندسی گراهام، سناتور تندروی جمهوریخواه که برای حملات بیشتر به ایران تلاش کرده بود، موضع خود را تغییر دادهاند و گراهام دیروز گفت که توافق با ایران «برای آمریکا خوب خواهد بود».
نتانیاهو همچنین به ترامپ اطلاع داد که رژیم تروریستی اسرائیل خود را ملزم به رعایت این توافق که مستلزم «پایان فوری و دائمی» جنگ در لبنان است، نمیداند. این رژیم پیش از این تحت فشار آمریکا عملیات خود را در آنجا کاهش داده بود.
منبع: آر تی