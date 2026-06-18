باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر دماوند گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در محور قدیم تهران - بومهن محدوده جاجرود و مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر بومهن، ترافیک سنگین وجود دارد.
محرابینیا ادامه داد: در آزادراه تهران - پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک شاهد ترافیک سنگین هستیم.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با بیان اینکه در سایر محورهای شمالی تردد به صورت روان انجام میشود، گفت: در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، وضعیت تردد عادی است.
وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا پل حسینآباد و همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل حسینآباد تا امامزاده طاهر و پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیرها بدون مشکل خاصی در جریان است.