رویداد «عطر عاشورایی» که از ۲۵ خرداد در باغ موزه دفاع مقدس آغاز شده، امروز با نشستی برای صادرات پوشاک به عمان، گامی را در مسیر بازارسازی پایدار برای تولیدکنندگان ایرانی برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - در تداوم برگزاری رویداد تخصصی «عطر عاشورایی» که از۲۵ خرداد آغاز شده و تا ۹ تیر در باغ موزه دفاع مقدس ادامه خواهد دارد، امروز شاهد برگزاری نشستی با حضور جمعی از مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک بودیم.

در این نشست که با محوریت توسعه صادرات و ایجاد بازار‌های پایدار برای محصولات حوزه عفاف و حجاب برگزار شد، برنامه‌ریزی برای ارسال تولیدات منتخب به کشور عمان به عنوان گام نخست این مسیر، مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.

فاطمه بشیری، دبیر اجرایی جشنواره «عطر عاشورایی»، با معرفی بخش «سینگل کش» یا فروش صندوقی، این شیوه را دومین تجربه جشنواره دانست و افزود: در این روش، مجری رویداد پس از ارزیابی دقیق محصولات از نظر قیمت، کیفیت و استاندارد، تولیدات منتخب را مستقیم و بدون واسطه به مردم عرضه می‌کند. این مدل، قیمت‌ها را ۳۵ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از بازار آزاد تضمین می‌کند و کیفیت نیز به دلیل ارزیابی‌های انجام‌شده، تفاوت محسوسی با بازار دارد.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این بخش، اظهار داشت: فروشگاه موقت پوشاک محرم و اربعین، به مدت دو هفته (با قابلیت تمدید تا ایام اربعین) از ساعت ۱۷ تا ۲۴، در سالن محصولات فرهنگی فکه، واقع در باغ موزه دفاع مقدس، پذیرای عموم است.

دبیر اجرایی جشنواره با تأکید بر پوشش نیاز تمام اعضای خانواده، گفت: در این رویداد، پوشاک محرمی برای کودکان، نوجوانان، بانوان و آقایان تامین و عرضه شده است تا خلأ موجود در این حوزه پوشش داده شود.

وی به بخش خلاقانه «چاپ المان‌های مقاومت» اشاره کرد و افزود: با ترکیب المان‌های مقاومت با فضای عزاداری، طرح‌های ابداعی طراحی شده و مخاطبان می‌توانند یا لباس خود را برای چاپ رایگان بیاورند یا از محصولات آماده استفاده کنند.

بشیری از بخش «دوخت رایگان چادر مشکی» به عنوان یکی دیگر از خدمات جشنواره نام برد و بیان کرد: چادر‌های مشکی برای مخاطبان به صورت رایگان دوخته می‌شود و این خدمات همه روزه در محل جشنواره در دسترس است.

دبیر اجرایی گفت:مهم‌ترین بخش این رویداد، صادرات پوشاک به کشور عمان است که برای اولین بار از دل یک رویداد داخلی انجام می‌شود. منتخب این جشنواره، محصولات خود را به صورت دائمی در بازار عمان عرضه خواهند کرد تا فروش پایداری برای تولیدکنندگان حوزه عفاف و حجاب ایجاد شود.

گرجی، رئیس کارگروه مد و لباس، با اشاره به برگزاری جلسه معرفی بازار عمان و «هم‌رسانی» میان تولیدکنندگان، گفت: محصولات ارائه‌شده توسط تیمی که اشراف کامل به بازار عمان داشتند، ممیزی شدند تا امکان حضور مؤثر در این بازار فراهم شود.

وی افزود: محور‌های این نشست شامل بررسی زنجیره صنعت نساجی و پوشاک، نحوه ورود بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه‌های بالادست و مشارکت در این خطوط تولید بود. مقرر شد جلسه مشترکی با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مجلس برگزار شود.

رئیس کارگروه مد و لباس به مذاکرات انجام‌شده درباره خطوط تولید چادر مشکی و ظرفیت‌های موجود و در حال احداث اشاره کرد و گفت: در خصوص مدل‌های حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی-اسلامی نیز بحث شد، از جمله تقید سازمان‌های دولتی به قانون سامانه مد و لباس که ارگان‌ها را به خرید پوشاک ایرانی موظف کرده است.

وی همچنین به رایزنی‌هایی درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت:امیدوارم با پیگیری‌های مستمر، نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

گرجی در پایان با تأکید بر پویایی این موضوعات، بیان کرد: هرچقدر این مسائل را پیگیری کنیم، ظرفیت صنعتی کشور بهتر می‌شود و هرچه رها کنیم، وضعیت بدتر خواهد شد. این موضوعات صفر و یک نیستند و نیازمند عزم مستمر هستند.

قیصری نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت صادراتی پوشاک اسلامی به کشور‌های همسایه، بیان کرد: با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی، تمامی همسایگان ما می‌توانند بازار هدف مناسبی باشند؛ اما دولت باید در دو بخش کلیدی سکوی فروش و تأمین مواد اولیه، حمایت لازم را به عمل آورد.

وی با تأکید بر لزوم ثبات قیمت‌ها برای جذب مشتری در بازار‌های بین‌المللی، افزود: نوسانات ارزی و افزایش تعرفه‌ها، تولیدکنندگان را از برنامه‌ریزی دقیق بازمی‌دارد. انتظار داریم دولت با همت جدی، مشکلات تأمین مواد اولیه و سکوی فروش را مرتفع کند تا این صنعت بتواند نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی ایفا کند و به خودکفایی برسد.

سلیمانی، تولیدکننده پیشکسوت و رئیس اسبق انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، در حاشیه رویداد «عطر عاشورایی» با نقد عملکرد ۲۰ ساله جلسات و نمایشگاه‌های حوزه پوشاک بانوان، گفت: با وجود حضور مسئولان دغدغه‌مند، متأسفانه خروجی ملموسی در حوزه دسترسی، قیمت و تنوع پوشاک حجاب نداشته‌ایم.

وی با اشاره به حضور دکتر قیصری و دکتر گرجی در این رویداد، افزود: دکتر گرجی به عنوان دبیر کارگروه مد و لباس فردی متخصص و توانمند است، اما بدون اختیارات اجرایی و منابع مالی، نمی‌تواند مشکلات ساختاری این صنعت را حل کند.

سلیمانی سه راهکار کلیدی را برای برون‌رفت از وضعیت موجود همچون شناسایی محصولات حجاب به عنوان کالای فرهنگی و اعمال معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی، تشکیل اتحادیه صنفی کشوری تولیدکنندگان محصولات حجاب (در شرف انجام) و ساماندهی سکو‌های فروش و کاهش هزینه‌های اجاره‌بهای سنگین ارائه داد.

وی با انتقاد از عدم اجرای بند‌های ۵ و ۶ قانون خانواده، تصریح کرد: اگر این قوانین اجرا شوند، نیاز به جلسات مکرر نیست. تولیدکننده در شرایط فعلی نه تسهیلات دارد، نه معافیت مالیاتی و نه حمایت بیمه‌ای؛ چگونه انتظار داریم جنس ارزان و باکیفیت تولید کند؟

این تولیدکننده با اشاره به معضل قاچاق پوشاک که ۳۰ درصد بازار را در اختیار گرفته است، هشدار داد: بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند؛ در حالی که نیروی انسانی، ماشین‌آلات و طراحان ماهر در کشور وجود دارد. ورود بی‌رویه پوشاک از طریق همراه مسافر، تولید داخلی را فلج کرده است.

سلیمانی در پایان با استناد به فرمایش رهبر شهید که «بی‌حجابی حرام شرعی و حرام سیاسی است»، از مسئولان خواست با سرمایه‌گذاری جدی در حوزه حجاب و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه صادرات محصولات ایرانی را فراهم کنند و تأکید کرد: حجاب امروز پیشانی مسائل فرهنگی کشور است؛ اگر این حوزه فرو بریزد، بقیه فرو می‌ریزد. مسئولان وظیفه دارند به خاطر خون شهدا و وصایای رهبر شهید پای کار بیایند و با اجرای قوانین مصوب، مشکلات این صنعت را حل کنند.

باجلان مدیر مجموعه نصرصالحین با اشاره به انعقاد تفاهم با شهرداری تهران، از راه‌اندازی طرحی تحت عنوان «عمانکس» خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد یک بازار پایدار و حرفه‌ای در کشور عمان به عنوان کریدوری برای ورود به بازار‌های آفریقایی است. این طرح قرار است به زودی در چند استان دیگر نیز اجرایی شود.

وی تأکید کرد: رویکرد این طرح، بر خلاف بسیاری از برنامه‌های قبلی، صرفاً معرفی یک تولیدکننده نیست، بلکه به دنبال صنف‌سازی و ایجاد یک راسته بازار منسجم برای کالای فاخر ایرانی، به ویژه در حوزه پوشاک بانوان است.

وی در تشریح سازوکار اجرایی، از انتخاب ۴ گروه تولیدی به عنوان گروه‌های پایلوت برای حضور در بازار عمان خبر داد و افزود: تولیدکنندگان تنها با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید خود، امکان تست بازار را خواهند داشت و نگرانی بابت هزینه‌های برندینگ، تبلیغات و حمل‌ونقل نداریم، چراکه این هزینه‌ها با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی پوشش داده می‌شود.

باجلان به استقرار یک کارشناس تخصصی در عمان جهت بررسی دقیق جنس، قیمت و مدل بازار اشاره کرد و گفت:ارتباط مستمر بین شبکه فروش و تولیدکننده، کلید موفقیت این طرح است. ما به دنبال اصلاح و بهبود مستمر محصولات هستیم و در صورت عدم تطابق، کالا به تولیدکننده بازگردانده می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری این طرح، ابراز امیدواری کرد که با این مدل، بتوان گام موثری در جهت توسعه صادرات و ایجاد بازار‌های جدید برای کالای ایرانی برداشت.