باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارشها در بخشهایی از شمالغرب و ارتفاعات البرز خبر داد و اعلام کرد از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور آغاز میشود؛ افزایشی که در برخی نواحی به ۳ تا ۵ درجه خواهد رسید.
وی افزود: امشب در بخشهایی از شمالغرب کشور بارندگی رخ میدهد. این بارشها مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل را در بر میگیرد. همچنین در بخشهایی از گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز بارندگی پیشبینی شده است.
او بیان کرد: روزهای جمعه و شنبه نیز در برخی مناطق شمالغرب و ارتفاعات البرز شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده مهیاست.
وی افزود:روند افزایش دما از روز جمعه آغاز میشود و تا یکشنبه هفته آینده در بیشتر مناطق کشور ادامه خواهد داشت. این افزایش دما در نیمه غربی، بخشهای شمالی، شرق و شمالشرق کشور و همچنین دامنههای جنوبی البرز بین ۳ تا ۵ درجه پیشبینی شده است.
او از وزش باد شدید در بخشهایی از شرق و جنوبشرق کشور خبر داده است. در نواحی جنوبغرب، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز نیز گاهی افزایش سرعت وزش باد رخ میدهد که میتواند باعث خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود.
وی گفت: طی ۲ روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج و متلاطم است