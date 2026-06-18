دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ابتلا به سرطان در ایران تا سال ۱۴۴۰، دو برابر میانگین جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مطلق، عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از مرکز در گردش پیشگیری از سرطان با در انستیتو کنسر بیمارستان امام خمینی(ره) با اشاره به آمارهای نگرانکننده درباره روند ابتلا به سرطان در کشور اظهار داشت: بر اساس پیشبینیها، میزان بروز سرطان در ایران بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ با افزایش ۱۱۵ درصدی روبهرو خواهد شد، در حالی که این رقم در سطح جهان ۶۳ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، رشد سرطان در ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه سرطان به عنوان یک معضل جدی نظام سلامت در جهان و ایران مطرح است، افزود: با وجود این چالشها، امیدواریم که بتوانیم حداقل ۲۰ درصد به شاخص بقای بیماران سرطانی در کشور بهبود بخشیم.
مطلق با اشاره به بار اقتصادی سنگین این بیماری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از یکسوم هزینههای خانوار در ایران به بیماریها اختصاص دارد و سرطان سهم قابل توجهی از این هزینهها را به خود اختصاص میدهد.
دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه کنترل سرطان بازگشت اقتصادی بالایی دارد، عنوان کرد: مطالعات نشان میدهد به ازای هر دلار سرمایهگذاری در این حوزه، شش تا هفت دلار بازگشت سرمایه حاصل میشود، اما مهمترین بازگشت سرمایه، عمر انسانهاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای کنترل سرطان در کشور اشاره کرد و گفت: برنامه ملی کنترل سرطان از سال ۱۳۹۴ برای یک بازه ۱۰ ساله تدوین شده و به تازگی بهروزرسانی و سند آن ابلاغ شده است، خوشبختانه در سال ۱۳۹۸، ایران به عنوان یکی از سه کشور پیشرو در زمینه کنترل بیماریهای غیرواگیر در سازمان ملل شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
مطلق در عین حال از کاهش برخی شاخصهای مثبت در سالهای اخیر ابراز نگرانی کرد و افزود: متأسفانه در سه، چهار سال گذشته با رها شدن برنامهها، روند کاهش مصرف نمک و فشار خون معکوس شده است. اما امیدواریم با بازنگری و ابلاغ مجدد سند ملی کنترل بیماریهای غیرواگیر در جلسه ماه آینده، بتوانیم این روند را بهبود بخشیم.
وی درباره زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز در حوزه تشخیص و درمان سرطان، اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجام شده بر روی میلیونها نفر، در صورت تشخیص و درمان بهموقع، احتمال افزایش بقای بیماران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد. ما نیازمند توسعه مراکز تشخیصی و درمانی در سطح کشور هستیم تا دسترسی بیماران به ویژه آنهایی که با محدودیت هزینه مواجه هستند، تسهیل شود.
دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان در پایان با اشاره به برنامههای آینده این کمیته گفت: امیدواریم با همکاری سازمانهای مربوطه، شبکه مراقبت سرطان و نظام ارجاع را تقویت کرده و با کمک خیرین، صندوق بیماران خاص را فعالتر کنیم تا بیماران سرطانی با مشکلات کمتری مواجه شوند.
گفتنی است که در این آیین همچنین تفاهمنامه راه اندازی و بهرهبرداری مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان بین انستیتو کنسر و بنیاد یهسا امضا شد.
منبع: ایرنا