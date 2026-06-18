دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ابتلا به سرطان در ایران تا سال ۱۴۴۰، دو برابر میانگین جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مطلق، عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از مرکز در گردش پیشگیری از سرطان با در انستیتو کنسر بیمارستان امام خمینی(ره) با اشاره به آمارهای نگران‌کننده درباره روند ابتلا به سرطان در کشور اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، میزان بروز سرطان در ایران بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ با افزایش ۱۱۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد، در حالی که این رقم در سطح جهان ۶۳ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، رشد سرطان در ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه سرطان به عنوان یک معضل جدی نظام سلامت در جهان و ایران مطرح است، افزود: با وجود این چالش‌ها، امیدواریم که بتوانیم حداقل ۲۰ درصد به شاخص بقای بیماران سرطانی در کشور بهبود بخشیم.

مطلق با اشاره به بار اقتصادی سنگین این بیماری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار در ایران به بیماری‌ها اختصاص دارد و سرطان سهم قابل توجهی از این هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه کنترل سرطان بازگشت اقتصادی بالایی دارد، عنوان کرد: مطالعات نشان می‌دهد به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، شش تا هفت دلار بازگشت سرمایه حاصل می‌شود، اما مهم‌ترین بازگشت سرمایه، عمر انسان‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های کنترل سرطان در کشور اشاره کرد و گفت: برنامه ملی کنترل سرطان از سال ۱۳۹۴ برای یک بازه ۱۰ ساله تدوین شده و به تازگی به‌روزرسانی و سند آن ابلاغ شده است، خوشبختانه در سال ۱۳۹۸، ایران به عنوان یکی از سه کشور پیشرو در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر در سازمان ملل شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

مطلق در عین حال از کاهش برخی شاخص‌های مثبت در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و افزود: متأسفانه در سه، چهار سال گذشته با رها شدن برنامه‌ها، روند کاهش مصرف نمک و فشار خون معکوس شده است. اما امیدواریم با بازنگری و ابلاغ مجدد سند ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر در جلسه ماه آینده، بتوانیم این روند را بهبود بخشیم.

وی درباره زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در حوزه تشخیص و درمان سرطان، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده بر روی میلیون‌ها نفر، در صورت تشخیص و درمان به‌موقع، احتمال افزایش بقای بیماران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد. ما نیازمند توسعه مراکز تشخیصی و درمانی در سطح کشور هستیم تا دسترسی بیماران به ویژه آنهایی که با محدودیت هزینه مواجه هستند، تسهیل شود.

دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این کمیته گفت: امیدواریم با همکاری سازمان‌های مربوطه، شبکه مراقبت سرطان و نظام ارجاع را تقویت کرده و با کمک خیرین، صندوق بیماران خاص را فعال‌تر کنیم تا بیماران سرطانی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

گفتنی است که در این آیین همچنین تفاهم‌نامه راه اندازی و بهره‌برداری مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان بین انستیتو کنسر و بنیاد یهسا امضا شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رشد سرطان ، ابتلا به سرطان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ته دیگ
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
علتش چیپس و پفک و سوسیس کالباس و کلا غذاهای دارنده مواد نگهدارنده است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خوردن ته دیگ و مرغ سرخ شده و سیب زمینی سرخ شده با دمای بالای ۲۰۰ درجه است که پدر معده و جهاز هاضمه رو درمیاره
عموی من عشق ابگوشت بود و اصلا کباب و مرغ سرخ شده دوست نداشت و ۱۰۰ سال عمر کرد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
یکی از علت های مهم خوردن زیاد جوجه کبابه و کلا کبابه چون تو حرارت بالای ۲۰۰ درجه پخته میشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
یکی از علل سرطان طرز ظرف شستن مردمه چون خوب نمیشورن و تکه هایی که به ظرف چسبیده که مایع ظرفشویی به خوردش رفته تو ظرف میمونه و این مایع ظرفشویی با غذای بعدی وارد معده میشه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همش در اثر استرس زندگی ناشی از فقرو بی تفاوتی دولته
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
علت اصلی مواد شیمیاییه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
علت اصلی آبکش نکردن برنجه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید فورا علت مشخص بشه ما باید در حد کشورهای مشابه باشیم نه دو برابر
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
اسد
۰۷:۳۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
عدم نظارت دقيق و كاركردي در بخش توليدات كشاورزي و دامي كشور از يك طرف و همچنين استفاده بدون قيد و شرط كشاورزان و دامداران از سموم مختلف و داروهاي هورموني از طرف ديگر اين معزل را درست كرده اند. از ماست كه بر ماست.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تلفات سکته چند برابر سرطانه و باید درمان سکته اولویت باشه نه سرطان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چون جمعیت رو به پیری می رود و دختران نوجوان هم سیگاری شده اند.تغذیه بد و استرس هم مزید بر علت است.
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
« رشد » سرطان در ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی خواهد بود. !!! میزان سرطان در کشور چند درصد است و نسبت به میانگین چقدر است؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درصدش زیاد مهم نیست . عامل و علت دوبرابری میانگین مهمتره که باید بدونیم . پیشگیری هم از این مساله شروع میشه ، بعد تشخیص و درمان زود هنگام .
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