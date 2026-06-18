باشگاه خبرنگاران جوان - با برگزاری کشتی‌های فینال و رده‌بندی ۵ وزن اول کشتی آزاد جام تختی، نفرات برتر این رقابت‌ها به این شرح مشخص شدند:

۵۷ کیلوگرم:

فینال: علی مومنی ۶- علیرضا سرلک ۲

رده‌بندی: امیرمهدی اسماعیلی ۳ – محمدجواد یخ‌کشی ۱۳ برنده با ضربه فنی

رده‌بندی: علی یحیی‌پور ۸- محمد صفرپور ۲

رده‌بندی انفرادی: ۱- علی مومنی، ۲- علیرضا سرلک، ۳- محمدجواد یخ‌کشی و ۳- علی یحیی‌پور

۶۵ کیلوگرم:

فینال: علی‌اصغر تات ۸ - یاسین رضایی ۷

رده‌بندی: پویا کاکوئی ۱۰ – توسلی (افغانستان) صفر

رده‌بندی: آرمین حبیب‌زاده ۱۳ - سینا زندی ۲

رده‌بندی انفرادی: ۱- علی‌اصغر تات، ۲- یاسین رضایی، ۳- پویا کاکوئی و ۳- آرمین حبیب‌زاده

۷۹ کیلوگرم:

فینال: عرفان الهی ۴ - مهدی اسماعیلی ۱۰

رده‌بندی: حسین محمد‌آقایی ۱۰ – شفیعی صفر

رده‌بندی: معین فتوحی – برگزار نشد

رده‌بندی انفرادی: ۱- مهدی اسماعیلی، ۲- عرفان الهی، ۳- حسین محمدآقایی

۹۲ کیلوگرم:

فینال: هادی شرفبیانی ۳ - امیررضا علی پور ۲

رده‌بندی: جواد فتح‌خانی ۶ - میلاد احمدی صفر

رده‌بندی: حسین رسولی ۱۳ – حسین‌خان (افغانستان) ۲

رده‌بندی انفرادی: ۱- هادی شرفبیانی، ۲- امیررضا علی‌پور، ۳- جواد فتح‌خانی و ۳- حسین رسولی

۹۷ کیلوگرم:

فینال: ابوالفضل بابالو ۲ - احمد بذری یک

رده‌بندی: امیرعلی آقاخانی ۳ - امیرمحمد شفاهی ۲

رده‌بندی: حسین مفیدی ۴ – عرفان علیزاده ۳

رده‌بندی انفرادی: ۱- ابوالفضل بابالو، ۲- احمد بذری، ۳- امیرعلی آقاخانی و ۳- حسین مفیدی