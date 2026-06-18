۲ کشتی‌گیر افغانستانی در رده‌بندی ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم جام تختی با قبول شکست مقابل حریفان ایرانی خود، دست‌شان از مدال کوتاه ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با برگزاری کشتی‌های فینال و رده‌بندی ۵ وزن اول کشتی آزاد جام تختی، نفرات برتر این رقابت‌ها به این شرح مشخص شدند:

۵۷ کیلوگرم:
فینال: علی مومنی ۶- علیرضا سرلک ۲
رده‌بندی: امیرمهدی اسماعیلی ۳ – محمدجواد یخ‌کشی ۱۳ برنده با ضربه فنی
رده‌بندی: علی یحیی‌پور ۸- محمد صفرپور ۲
رده‌بندی انفرادی: ۱- علی مومنی، ۲- علیرضا سرلک، ۳- محمدجواد یخ‌کشی و ۳- علی یحیی‌پور

۶۵ کیلوگرم:
فینال: علی‌اصغر تات ۸ - یاسین رضایی ۷
رده‌بندی: پویا کاکوئی ۱۰ – توسلی (افغانستان) صفر
رده‌بندی: آرمین حبیب‌زاده ۱۳ - سینا زندی ۲
رده‌بندی انفرادی: ۱- علی‌اصغر تات، ۲- یاسین رضایی، ۳- پویا کاکوئی و ۳- آرمین حبیب‌زاده

۷۹ کیلوگرم:
فینال: عرفان الهی ۴ - مهدی اسماعیلی ۱۰
رده‌بندی: حسین محمد‌آقایی ۱۰ – شفیعی صفر
رده‌بندی: معین فتوحی – برگزار نشد
رده‌بندی انفرادی: ۱- مهدی اسماعیلی، ۲- عرفان الهی، ۳- حسین محمدآقایی

۹۲ کیلوگرم:
فینال: هادی شرفبیانی ۳ - امیررضا علی پور ۲
رده‌بندی: جواد فتح‌خانی ۶ - میلاد احمدی صفر
رده‌بندی: حسین رسولی ۱۳ – حسین‌خان (افغانستان) ۲
رده‌بندی انفرادی: ۱- هادی شرفبیانی، ۲- امیررضا علی‌پور، ۳- جواد فتح‌خانی و ۳- حسین رسولی

۹۷ کیلوگرم:
فینال: ابوالفضل بابالو ۲ - احمد بذری یک
رده‌بندی: امیرعلی آقاخانی ۳ - امیرمحمد شفاهی ۲
رده‌بندی: حسین مفیدی ۴ – عرفان علیزاده ۳
رده‌بندی انفرادی: ۱- ابوالفضل بابالو، ۲- احمد بذری، ۳- امیرعلی آقاخانی و ۳- حسین مفیدی

برچسب ها: کشتی آزاد ، جام تختی کشتی
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