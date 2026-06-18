سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی علیه ایران طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که محاصره ترافیک دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده است.

سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «امروز، نیرو‌های آمریکایی طبق دستور رئیس جمهور، محاصره تمام ترافیک دریایی ورودی و خروجی به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. نیرو‌های آمریکایی مانع عبور کشتی‌ها به یا از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان نمی‌شوند».

در ادامه این پیام آمده است: «تمام تلاش‌های نظامی ایالات متحده برای اجرای محاصره متوقف شده است. اما کشتی‌های نیروی دریایی ما در منطقه عمومی باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه‌های توافق رعایت و اجرا می‌شوند». 

طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بامداد امروز توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا و اجرایی شده، واشنگتن موظف بود که محاصره دریایی علیه ایران را لغو کند. همچنین طبق تعهدات این کشور، واشنگتن معافیت‌هایی برای صادرات نفت ایران در نظر می‌گیرد و برخی اموال بلوکه شده ایران را در دسترس قرار خواهد داد.

توئیت سنتکام

منبع: العربیه

برچسب ها: سنتکام ، محاصره ایران ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خداوند به حق خون حسین (ع) و فرزندان و یاران او ریشه دولت متخاصم و جنایتکار آمریکا را از سر دنیا کم کند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دزدان دریا آیی یعنی جزیره هرمز را ترک میکنند بابا عجب روایی دارن این دزدان دریاایی دزد هم دزدان قدیم با کمال وقاحت و خباست اعلام هم میکنند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۲:۰۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مدیون خون پاک شهدا ،بخصوص بچه های میناب و سرداران رشید همچنین رهبر معظم انقلابمون (ره) هستیم
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
توافق و صلح پایدار به‌ نفع همه کشورهای منطقه و تجارت کشورها است
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
الهی به امید خودت که تا الان هم فقط خودت حافظ ملت مظلوم و ایران زمین داغ دیده بودی ....ما رو شرمنده ناخردان و دشمنان نکن
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اینم از این امیدوارم معیشت مردم درست کنید هر موقع مردم از مسئوولین راضی بودن میشه گفت پیروز شدین
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بسلامتی به امید خدا صلح و دوستی جایش را به جنگ و ویرانی و نابودی می دهد
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
نام خلیج فارس رو غلط نوشته
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هیچوقت قبول نمیکردین محاصره هستین...🙃😱
۳
۶
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