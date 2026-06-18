باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که محاصره ترافیک دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده است.
سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «امروز، نیروهای آمریکایی طبق دستور رئیس جمهور، محاصره تمام ترافیک دریایی ورودی و خروجی به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. نیروهای آمریکایی مانع عبور کشتیها به یا از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان نمیشوند».
در ادامه این پیام آمده است: «تمام تلاشهای نظامی ایالات متحده برای اجرای محاصره متوقف شده است. اما کشتیهای نیروی دریایی ما در منطقه عمومی باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبههای توافق رعایت و اجرا میشوند».
طبق تفاهمنامه اسلامآباد که بامداد امروز توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا و اجرایی شده، واشنگتن موظف بود که محاصره دریایی علیه ایران را لغو کند. همچنین طبق تعهدات این کشور، واشنگتن معافیتهایی برای صادرات نفت ایران در نظر میگیرد و برخی اموال بلوکه شده ایران را در دسترس قرار خواهد داد.
منبع: العربیه