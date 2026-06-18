پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا به شرح زیر است:

بسم‌ الله‌ الرّحمن ‌الرّحیم

ملّت پرشور و باوفای ایران

همانگونه که مطلع شُدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر، از سر دلسوزی و با حُسن نظر، تلاش‌های زیادی را به‌عمل آوردند و البته این رئیس‌جمهور آمریکا بود که از روی استیصال، از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده می‌کرد.

بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود. امّا بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف انواع نصرت‌ها و فتوحات، برای ملّت باشرف ایران به ارمغان آورد.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 

 ۲۸/خرداد/۱۴۰۵

پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و امریکا

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مذاکرات ایران و آمریکا ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ما جان فدایان رهبر عزیزمان هستیم
آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند ،این همه بمب ریخت روی سرمان و دست آخر باز هم به غلط کردن افتاد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اولویت دولت باید اطاعت از رهبر باشه
۲۷
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید دولت از رهبری اطلاعت میکرد.
۲۶
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مردم مبعوث شده شروط دهگانه رهبری رو باید از دولت مطالبه کنیم.
۱۹
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به مذاکره و جنگ های بعدش
۱۵
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امریکا در جنایت کم نگذاشت، دولت باید پاسخگوی تصمیمات عجیب غریبش باشه.
۱۸
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همه باید پشت سر رهبری باشیم، دولت باید پاسخگو باشه.
۲۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به مذاکره و جنگ های بعدش
۱۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دولت باید از سیاست های رهبر پیروی کنه، مجلس باید به این موضوع ورود جدی کنه.
۱۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
از نمایندگان مجلس میخوایم پیگیر مطالبات مردم و رهبر از دولت باشند.
۱۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دولت باید به جای دلخوش کردن به وعده های توخالی امریکا از رهنمود های رهبر پیروی کنع.
۲۴
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
روزی هزاربار باید به دولت بگیم مذاکره با امریکا عاقلانه و شرافتمندانه نیست، جنگ رمضان و دوازده روزه کافی نیست؟خون بچه های میناب و رهبر کافی نیست؟
۱۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مطالبه شروط رهبری هر شب در اجتماعات خیابانی
۱۸
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درود بر رهبر عزیز و رشیدمون 🇮🇷
انشاءالله بادعای شما و پدرشهیدتان و امام زمان ، همه اصول تفاهم نامه طبق حق ملت ورضایت شما عزیز ایران ، اجرایی شود .....شما نیز ناظر برآن باشید...
پاینده و سلامت باشید انشاءالله .
۱۵
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