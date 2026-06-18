روایت داغ کاربران از اقتدار ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با بازتاب گسترده تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، روایت‌هایی از تغییر مواضع واشنگتن و فاصله گرفتن آن از ادبیات تهدید و فشار، به یکی از موضوعات پرمخاطب فضای مجازی تبدیل شده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با مقایسه مواضع اولیه کاخ سفید و روند منتهی به امضای تفاهم‌نامه، از تغییر محاسبات آمریکا و آنچه «تحمیل اقتدار جمهوری اسلامی ایران» می‌خوانند، سخن می‌گویند. در بسیاری از این روایت‌ها، از عبور واشنگتن از موضع برتری‌طلبانه و تن دادن به تفاهم با ایران به‌عنوان نشانه‌ای از ناکامی راهبرد فشار و جنگ یاد شده است.