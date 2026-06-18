باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه میگوید که انتظار میرود ایالات متحده ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند.
ادعا شده این منابع طبق تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران، صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه و اقلام غیرتحریمی از آمریکا استفاده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این داراییها فعلا در قطر نگهداری میشوند. همچنین ادعا شده که «ترامپ فروش را به کالاهای بشردوستانه و غیرتحریمی محدود کرده و تضمین کرده که این پول صرف خرید محصولات آمریکایی شود».
بر اساس تفاهمنامه اسلامآباد، داراییها و وجوه مسدود شده ایران برای استفاده توسط بانک مرکزی کشورمان «کاملا در دسترس» قرار خواهد گرفت.
رسانهها و تحلیلگران تخمین میزنند که ایران بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار دارایی مسدود شده دارد که در دسترسترین وجوه، تقریباً ۱۲ میلیارد دلار در قطر است.
منبع: بریکینگ نیوز