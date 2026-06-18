منابع می‌گویند آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را برای خرید کالا‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید که انتظار می‌رود ایالات متحده ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند.

ادعا شده این منابع طبق تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، صرفاً برای خرید کالا‌های بشردوستانه و اقلام غیرتحریمی از آمریکا استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها فعلا در قطر نگهداری می‌شوند. همچنین ادعا شده که «ترامپ فروش را به کالا‌های بشردوستانه و غیرتحریمی محدود کرده و تضمین کرده که این پول صرف خرید محصولات آمریکایی شود».

بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، دارایی‌ها و وجوه مسدود شده ایران برای استفاده توسط بانک مرکزی کشورمان «کاملا در دسترس» قرار خواهد گرفت.

رسانه‌ها و تحلیلگران تخمین می‌زنند که ایران بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار دارایی مسدود شده دارد که در دسترس‌ترین وجوه، تقریباً ۱۲ میلیارد دلار در قطر است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اموال بلوکه شده ، دولت ترامپ ، آزادسازی اموال ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حرامتان باشد پول های ایران. ننگ بر آمریکا باد تا ابد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
واقعا مذاکره کننده ها گل کاشتند اگر پول ایران است بچه کسی چه مربوط است چی می‌خرد اصلا از آمریکا چرا
۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هر زمان آزادشد ذوق کن آمریکا سالهات از این حرفها میزند و عمل نمیکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
از 24 میلیارد شد 12 میلیارد و حالا هم شد 6 میلیارد آنهم فقط با نظارت آمریکا.
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کالاهای آمریکایی؟! ایران نباید قبول کنه.خودمون بلدیم خرجش کنیم. لابد می خوان انواع سیگار و گوشیهای گرانقیمت که ابزار جاسوسیه،بندازن بهمون.
۶
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چ سودی برا ملت داره
۴
۲۰
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