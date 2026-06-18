باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشکلات بازگشت آوارگان جنوب لبنان + فیلم

رژیم صهیونیستی زندگی مردم لبنان را با چالش همراه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان زندگی مردم این کشور را با چالش روبه رو کرده است. لبنانی‌ها با یک سرگردانی دائمی بابت برگشت و وحشت از حمله مجدد همراه هستند.

مطالب مرتبط
مشکلات بازگشت آوارگان جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

تفاهم‌نامه‌ای که جهان را خبر کرد + فیلم

مشکلات بازگشت آوارگان جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم

مشکلات بازگشت آوارگان جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

چگونه آمریکا به پایان جنگ تن داد؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۴۵۹

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۳۱

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۸۹

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۶۲۳

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۵۹۴

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha