باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دومین مسابقه خود از گروه A مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند.

چکی‌ها در بازی اول با نتیجه ۲ - ۱ مقابل کره جنوبی شکست خورده بودند. آفریقای جنوبی نیز در بازی افتتاحیه با ۲ گل مغلوب مکزیک میزبان شده بود.

در دقیقه ۶ میشال سادیلیک روی آشفتگی خط دفاعی آفریقای جنوبی موفق شد دروازه را باز کند تا چکی‌ها خیلی زود در این بازی به گل برسند.

در نیمه اول بازی با برتری یک گله چکی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات آفریقای جنوبی روی دروازه چکی‌ها برای جبران گل خورده بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۸۳ تبوهو موکوئنا از روی نقطه پنالتی موفق شد دروازه چکی‌ها را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل پیروزی بخش ثمری نداشت و بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید تا هر ۲ تیم به اولین امتیاز خود در این مسابقات دست پیدا کنند.