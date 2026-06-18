دیدار تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی  در دومین مسابقه خود از گروه A مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند.

چکی‌ها در بازی اول با نتیجه ۲ - ۱ مقابل کره جنوبی شکست خورده بودند. آفریقای جنوبی نیز در بازی افتتاحیه با ۲ گل مغلوب مکزیک میزبان شده بود.

در دقیقه ۶ میشال سادیلیک روی آشفتگی خط دفاعی آفریقای جنوبی موفق شد دروازه را باز کند تا چکی‌ها خیلی زود در این بازی به گل برسند.

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در نیمه اول بازی با برتری یک گله چکی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات آفریقای جنوبی روی دروازه چکی‌ها برای جبران گل خورده بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۸۳ تبوهو موکوئنا از روی نقطه پنالتی موفق شد دروازه چکی‌ها را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

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در ادامه تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل پیروزی بخش ثمری نداشت و بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید تا هر ۲ تیم به اولین امتیاز خود در این مسابقات دست پیدا کنند.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، جمهوری چک ، آفریقای جنوبی ، جام جهانی
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