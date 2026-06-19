باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور- روستای دهچشمه از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دیدنی و گردشگرپذیر این استان به شمار میرود که در فاصله حدود ۴۵ کیلومتری شهرکرد، مرکز استان، قرار گرفته است.
این روستا با برخورداری از طبیعت بکر، چشمههای جوشان، چشماندازهای کوهستانی و آثار تاریخی ارزشمند، مقصدی جذاب برای علاقهمندان به طبیعتگردی و گردشگری فرهنگی است.
در جنوب روستای دهچشمه، گردشگاه پیرغار در دامنههای زاگرس قرار دارد؛ منطقهای خوشآبوهوا که با فضای طبیعی زیبا، درختان سرسبز و چشمهای زلال، هر ساله میزبان گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور است. پیرغار در فاصله حدود ۶ کیلومتری شهر فارسان و ۴۱ کیلومتری شهرکرد واقع شده و از مهمترین جاذبههای طبیعی شهرستان فارسان محسوب میشود.
دهچشمه علاوه بر زیباییهای طبیعی، گنجینهای از آثار تاریخی را نیز در خود جای داده است. قلعه خان، سنگنبشتههای تاریخی، شیرسنگی و چشمه پیرغار از جمله دیدنیهایی هستند که روایتگر پیشینه فرهنگی و تاریخی این منطقهاند.
ترکیب طبیعت چشمنواز زاگرس، آثار تاریخی ماندگار و مهماننوازی مردم محلی، دهچشمه را به یکی از مقاصد ارزشمند گردشگری در چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده است.
تصاویری از طبیعت زیبا و چشمنواز روستای دهچشمه شهرستان فارسان را در این بسته خبری مشاهده میکنید.
عکاس: میثم بابایی فارسانی