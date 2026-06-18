خداداد عزیزی مدعی شد که مدیران باشگاه پرسپولیس برای هدایت تیم خود با اسکوچیچ مذاکره کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با اوسمار سرمربی برزیلی برای تمدید قراردادش آغاز کردند، اما گفته می شود رقم قرارداد بالای اوسمار باعث شده که سرخپوشان تمایلی برای حفظ این مربی نشان ندهند.

در همین راستا هم در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر مذاکره باشگاه پرسپولیس با اسکوچیچ سرمربی کروات مطرح شده است و شنیده می شود خداداد عزیزی که ارتباط نزدیکی با مدیران سهامدار باشگاه پرسپولیس دارد ، به آنها اعلام کرده که در صورت نهایی‌شدن تصمیم مدیران باشگاه، می‌تواند زمینه حضور اسکوچیچ در ایران و نشستن روی نیمکت پرسپولیس را فراهم کند.

خداداد عزیزی درباره اینکه گفته می شود او با پرسپولیس قرارداد بسته است، گفت: نه، من با پرسپولیس قرارداد نبستم. من هم شنیدم که مدیران باشگاه پرسپولیس با اسکوچیچ صحبت کردند، اما اینکه با او قرارداد بستند یا نبستند را آقای حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باید جواب بدهد.

او افزود: من یک سال و نیم با اسکوچیچ کار کردم و او از لحاظ شخصیتی و فوتبالی عالی است. من فکر می کنم آنچه برای فوتبالیست ها مهم است بحث فنی یک مربی است. اسکوچیچ جزو مربیانی هست که جنبه فنی اش بالاست . شاید برای یک بازی که بخواهد انجام بدهد ، روزهای قبل ساعت ها می نشیند و بازی های تیم مقابل را نگاه و آنالیز می کند و در این زمینه خیلی قوی است و آن آنالیز را در تمرین پیاده می کند. چیزی که ما در فوتبالمان کمتر می بینیم و مربیان ما زیاد کار نمی کنند. شاید می آیند تا پولی را بگیرند و بروند، اما اسکوچیچ با کار کردن، پولش را حلال می کند. اسکوچیچ هم در تیم ملی و هم در تراکتور نشان داد که چقدر مربی قابلی هست. اگر پرسپولیس بتواند اسکوچیچ را بیاورد، برد کرده است. اسکوچیچ از لحاظ اخلاقی هم بسیار مربی مهربان و خوش قلبی است و با کوچکترین چیزی، اشک در چشمانش جمع می شود.