باشگاه خبرنگاران جوان - تصور کنید در یک جلسه کاری مهم نشسته‌اید یا در حال رانندگی هستید که ناگهان، بدون هیچ دلیلی، قلبتان به شدت می‌زند، نفس‌تان بند می‌آید و این حس وحشتناک به شما دست می‌دهد که «دارم می‌میرم».

این صحنه‌ها شاید برای بسیاری از ما آشنا باشد. یک حمله پانیک معمولاً با علائمی مانند ضربان قلب سریع، تنگی نفس، تعریق، لرزش، سرگیجه، حالت تهوع و احساس غیرواقعی بودن همراه است. این علائم معمولاً در چند دقیقه به اوج خود می‌رسند و ممکن است تا ۳۰ دقیقه طول بکشند. اما نکته مهم اینجاست: حمله پانیک، هرچند ترسناک است، اما خطرناک نیست.

پانیک چیست و چرا به سراغمان می‌آید؟

حمله پانیک، یک احساس شدید و ناگهانی از ترس یا اضطراب است که بدون وجود خطر واقعی رخ می‌دهد. این حالت، یک واکنش شدید بدن به استرس است که در آن، سیستم عصبی سمپاتیک به اشتباه فعال می‌شود و بدن را برای «جنگ یا گریز» آماده می‌کند، در حالی که هیچ تهدید جدی وجود ندارد.

بر اساس مطالعات، عوامل متعددی در بروز حملات پانیک نقش دارند، از جمله استرس‌های روزمره، فشار‌های روانی شدید (مانند شنیدن صدای انفجار یا قرار گرفتن در شرایط جنگی) و حتی عوامل ژنتیکی. پانیک نشانه ضعف یا دیوانگی نیست؛ بدن شما فقط در حال یک واکنش اشتباه به استرس است. آگاهی از این موضوع، اولین قدم برای رهایی و کنترل دوباره زندگی است.

علائم هشداردهنده را بشناسیم

حمله پانیک با طیف گسترده‌ای از علائم جسمی و روانی همراه است که تشخیص آن را از سایر بیماری‌ها مانند حملات قلبی دشوار می‌کند.

مهم‌ترین علائم عبارتند از ضربان قلب سریع و تپش شدید که یکی از شایع‌ترین علائم است و اغلب با احساس سنگینی یا درد در قفسه سینه همراه می‌شود. تنگی نفس یا احساس خفگی، تعریق شدید و لرزش بدن از دیگر علائم شایع هستند.

بسیاری از افراد در حین حمله دچار سرگیجه، سبکی سر و احساس بی‌ثباتی می‌شوند و ممکن است احساس کنند که محیط اطراف یا خودشان غیرواقعی است. حالت تهوع، درد معده و احساس گزگز یا بی‌حسی در دست و پا نیز از علائم دیگر هستند.

شاید ترسناک‌ترین بخش حمله پانیک، ترس از مرگ، از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن است که خود این ترس، شدت حمله را دوچندان می‌کند. این علائم معمولاً در چند دقیقه به اوج خود می‌رسند و ممکن است تا ۳۰ دقیقه طول بکشند.

در زمان حمله چه کنیم؟

اگر در یک حمله پانیک قرار گرفتید، چند نکته کلیدی می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر به آرامش بازگردید.

اولین و مهم‌ترین قدم این است که به خودتان یادآوری کنید که این حمله موقتی است و خطرناک نیست. به خود بگویید: «این فقط یک حمله پانیک است و به زودی تمام می‌شود.» این جمله ساده، تا حد زیادی ترس شما را کاهش می‌دهد. در مرحله بعد، تنفس عمیق و آهسته را تمرین کنید.

تنفس دیافراگمی (دم عمیق از بینی و بازدم آهسته از دهان) یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش علائم است. می‌توانید از الگوی ۴-۴-۶ استفاده کنید؛ ۴ ثانیه دم، ۴ ثانیه نگه دارید، ۶ ثانیه بازدم. تکرار این الگو به بدن شما کمک می‌کند تا از حالت «جنگ یا گریز» خارج شود.

همچنین می‌توانید از تکنیک ۵-۴-۳-۲-۱ استفاده کنید که شما را به لحظه حال بازمی‌گرداند و از افکار فاجعه‌آمیز دور می‌کند. به دنبال ۵ چیزی باشید که می‌توانید ببینید، ۴ چیزی که می‌توانید لمس کنید، ۳ چیزی که می‌شنوید، ۲ چیزی که بو می‌کنید و ۱ چیزی که می‌چشید. این تمرین ذهن شما را از ترس به سمت محیط اطراف منحرف می‌کند و به آرامش کمک می‌نماید.

در طول این فرآیند، با خودتان مهربان باشید و از قضاوت کردن خودداری کنید. به خود یادآوری کنید که حمله پانیک می‌گذرد و شما از آن عبور خواهید کرد.

پانیک قابل درمان است

خبر خوب این است که حمله پانیک یک اختلال قابل درمان است. اگر این حملات تکرار می‌شوند، مراجعه به یک متخصص سلامت روان (روانشناس یا روانپزشک) ضروری است.

رایج‌ترین روش‌های درمانی عبارتند از روان درمانی که در آن درمان شناختی-رفتاری (CBT) یکی از مؤثرترین روش‌ها برای درمان اختلال پانیک است. این روش به فرد کمک می‌کند تا الگو‌های فکری منفی و رفتار‌های نادرست را شناسایی و اصلاح کند.

در موارد شدید، روانپزشک ممکن است دارو‌هایی مانند مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIs) یا دارو‌های ضداضطراب تجویز کند که به تنظیم مواد شیمیایی مغز و کاهش حملات کمک می‌کنند. با آگاهی، تمرین و حمایت، می‌توانید زندگی آرام‌تری داشته باشید و حمله پانیک را تحت کنترل خود درآورید.

چگونه خطر را کاهش دهیم؟

با ایجاد تغییرات ساده در سبک زندگی می‌توان خطر حملات پانیک را کاهش داد. کاهش مصرف کافئین و مواد تحریک‌کننده مانند نوشیدنی‌های انرژی‌زا و قهوه می‌تواند به کاهش تحریک‌پذیری سیستم عصبی کمک کند.

مدیریت استرس با برنامه‌ریزی مناسب و تکنیک‌های آرام‌سازی، یکی از مؤثرترین راه‌هاست. خواب کافی و منظم به تنظیم هورمون‌های استرس کمک می‌کند و تغذیه سالم متعادل، سیستم عصبی را تقویت می‌نماید.

ورزش منظم و فعالیت بدنی، یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش اضطراب و افزایش ترشح اندورفین است که به بهبود خلق و خو کمک می‌کند.

همچنین مدیتیشن و تمرین آرام‌سازی به شما کمک می‌کند تا در لحظات پراسترس، آرامش خود را حفظ کنید و از بروز حملات پانیک جلوگیری نمایید. حمایت از افراد مورد اعتماد نیز می‌تواند در کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت مؤثر باشد.

آگاهی، اولین قدم برای درمان

بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی، حملات پانیک را نادیده می‌گیرند یا از مراجعه به پزشک خجالت می‌کشند. متخصصان سلامت روان تأکید دارند که پانیک نشانه ضعف یا دیوانگی نیست و با آگاهی، آموزش و درمان مناسب، کاملاً قابل کنترل است.

اگر شما یا اطرافیانتان علائم این اختلال را تجربه می‌کنید، بدانید که تنها نیستید و راه حل وجود دارد. آگاهی، اولین قدم برای رهایی و کنترل دوباره زندگی است. با آموزش و حمایت، پانیک کاملاً قابل درمان است.

۱۸ ژوئن، روز جهانی آگاهی از «ترس ناگهانی» است. روزی برای یادآوری اینکه حمله پانیک، هرچند ترسناک، اما خطرناک نیست و با آگاهی، تمرین و حمایت، می‌توان زندگی آرام‌تری داشت.

منبع: فارس