باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در شصتمین جلسه کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان، با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه احداث، توسعه یا تغییر در خطوط تولید و محل واحد‌های صنعتی و معدنی مستلزم اخذ استعلام و رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما در صورت اعتراض متقاضی، این کمیسیون به عنوان مرجع قانونی برای رفع موانع و اتخاذ تصمیم نهایی وارد عمل می‌شود و در صورت آلاینده نبودن، مجوز مقتضی را صادر و در غیر اینصورت تقاضا را رد می‌کند.

او افزود: در این جلسه که با حضور مدیران کل دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست، استاندارد، صمت، جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی و فرمانداری شهرستان مربوطه برگزار شد، پرونده‌های متنوعی از شهرستان‌های شیراز، پاسارگاد، سرچهان، زرقان، فسا، کوار، مرودشت، لارستان، استهبان، خنج، سپیدان، جهرم، خرم‌بید، آباده و اوز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر اینکه نگاه مدیریت ارشد استان، حمایت تمام‌قد از تولیدکنندگان است، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که روند فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی با کمترین خدشه و مانعی روبه‌رو شود. در همین راستا، در این جلسه پرونده‌هایی که به لحاظ فاصله قانونی با محدودیت مواجه بودند، اما از نظر کارشناسی، فاقد اثرات تخریبی و آلایندگی بر محیط پیرامونی تشخیص داده شدند، مورد تایید اعضا قرار گرفتند.

رضایی کوچی ادامه داد: خروجی این نشست مثبت بود و خوشبختانه توانستیم گره از مشکل بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های واصله باز کنیم تا این واحد‌ها بتوانند مجوز‌های دائم یا موقت خود را دریافت نموده و به چرخه تولید و اشتغال استان کمک کنند.

او در عین حال خاطرنشان کرد: اگرچه اولویت ما تسهیل‌گری است، اما صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان خط قرمز ماست. در مواردی که تشخیص داده شود فعالیت یک واحد تولیدی آسیب جدی و جبران‌ناپذیری به محیط زیست منطقه وارد می‌کند، کمیسیون با حساسیت عمل کرده و از صدور مجوز خودداری خواهد کرد.

معاون استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این جلسات نشان‌دهنده عزم دولت برای تحقق شعار سال و مانع‌زدایی از مسیر تولید، همزمان با حفظ استاندارد‌های زیست‌محیطی در پهنه پهناور استان فارس است.

شصتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، به ریاست محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و با دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.

در این نشست تخصصی که به منظور اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص واحد‌های صنعتی و تولیدی برپا شده بود، رئیس منطقه ۳ بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و مدیرکل استاندارد استان به عنوان اعضای اصلی حضور داشتند.

همچنین فرمانداران و رؤسای ادارات محیط زیست شهرستان‌های شیراز، پاسارگاد، سرچهان، زرقان، کوار، فسا، مرودشت، لارستان، خنج، استهبان، سپیدان، خرم‌بید، جهرم، اوز، آباده و لامرد نیز جهت بررسی پرونده‌های حوزه استحفاظی خود و تبیین مسائل واحد‌های تولیدی در این جلسه شرکت کردند.

منبع: استانداری فارس