همزمان باچهارمین شب از ماه محرم تجمع شبانه مردم سلماس در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و جمعی از مسئولان شهرستان در فضایی سرشار از شور حسینی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تأکید بر وحدت و همدلی ملی، حمایت خود را از نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.

فرماندار سلماس در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه ایثار و مقاومت گفت: ملت ایران همواره با الهام از مکتب امام حسین (ع) در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و استقلال کشور ایستادگی کرده‌اند.

وی همچنین حضور گسترده مردم در این تجمع را نشانه بصیرت، آگاهی و انسجام اجتماعی دانست و بر تداوم همراهی مردم با مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

گفتنی است تجمعات شبانه مردمی در حمایت از نیروهای مسلح و پاسداری از ایران اسلامی همزمان با شب‌های ماه محرم در میادین اصلی شهرستان سلماس برگزار می‌شود.

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر.تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

تجمع شبانه مردم سلماس همزمان با چهارمین شب محرم+تصاویر

برچسب ها: تجمع مردمی ، جنگ رمضان
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