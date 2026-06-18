آسم در کودکان با آثار و علائمی همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارضه آسم در کودکان با آثار و علائمی از جمله سرفه‌های طولانی همراه است. در همین رابطه روح‌الله شیرزادی، فوق تخصص ریه کودکان در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، عوارض بیماری قند ، آسم کودکی
خبرهای مرتبط
غذا‌هایی که خطر ابتلا به آسم را در کودکان افزایش می‌دهند 
عوارض ذرات اسپری‌های شوینده بر ریه
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود