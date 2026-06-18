مقام ارشد پنتاگون از اعضای ناتو خواست با افزایش خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین، نیاز‌های نظامی کی‌یف در میدان نبرد را تامین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاسی، اظهار داشت که پنتاگون از کشور‌های ناتو خواسته است تا از طریق برنامه خرید تسلیحات این کشور (PURL) حمایت خود را از کی‌یف افزایش دهند.

کولبی در جلسه گروه تماس اوکراین گفت: «مهم است که متحدان ناتو از طریق ابتکار PURL به حمایت خود از دفاع از اوکراین ادامه دهند و حتی آن را افزایش دهند. این امر به تضمین رسیدن تدارکات ضروری به خط تماس جنگی کمک خواهد کرد.»

شایان ذکر است که ترامپ پیش از این تایید کرده بود که آمریکا ارائه کمک‌های نظامی مستقیم به اوکراین را متوقف کرده است، و در عوض به کشور‌های ناتو سلاح می‌فروشد که آنها این تسلیحات را به کی‌یف می‌فرستند.

روسیه نیز بار‌ها اعلام کرده است که ارسال سلاح به اوکراین مانع از دستیابی به توافق می‌شود و کشور‌های ناتو را مستقیما درگیر این جنگ می‌کند و آن را «بازی با آتش» می‌داند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که هرگونه محموله تسلیحاتی به اوکراین، اهداف مشروع ارتش روسیه محسوب می‌شود. کرملین همچنین اظهار داشت که هجوم تسلیحات غربی به اوکراین به پیشرفت مذاکرات کمکی نمی‌کند و تأثیر منفی خواهد داشت.

منبع: آر تی

برچسب ها: پنتاگون ، ناتو و روسیه ، جنگ اوکراین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
زلنسکی خوک صفت،هیچوقت ملت بزرگ ایران فراموش نمی کنند که توی تهاجم نظامی امریکا واسراییل به ایران مداخله کردی-امیدواریم هر بلایی که خواستی سرما بیاری صد برابر به خودت برگرده
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