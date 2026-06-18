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بازتاب جهانی یک تفاهم‌نامه؛ روایت‌ها از پیروزی ایران + فیلم

امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی جهان همراه شد و بسیاری از ناظران آن را نشانه‌ای از ناکامی سیاست فشار علیه ایران دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته با امضای دیجیتال تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، موجی از باشگاه خبرنگاران جوان - واکنش‌ها در رسانه‌ها، محافل سیاسی و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از تحلیلگران و کاربران، این توافق را به منزله پذیرش نقش و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و نتیجه مقاومت تهران در برابر فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ارزیابی کردند.

در میان این واکنش‌ها، برخی از ناکامی اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران سخن گفتند و این تفاهم را نشانه تغییر موازنه به سود ایران دانستند. با این حال، تهران همچنان تأکید دارد که قضاوت نهایی را به اجرای عملی تعهدات طرف مقابل موکول می‌کند؛ موضوعی که با توجه به سابقه بدعهدی‌های آمریکا، همچنان محل تردید و احتیاط است.

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