موکب «زنان جهادی نسل نو» با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و تربیت نسل آینده برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - موکب «زنان جهادی آینده‌ساز نسل نو» با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، جهاد تبیین و توانمندسازی بانوان در شیراز برپا شد.

این موکب با رویکرد تقویت مشارکت بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و خدماتی همچون مشاوره خانواده، پاسخگویی، برنامه‌های تربیتی و پذیرایی را به بانوان ارائه می‌دهد.

ناصر پی‌خجسته، دبیر حزب نسل نو استان فارس، در حاشیه برپایی این موکب با اشاره به نقش مهم بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: بانوان در موکب‌ها و شب‌های مقاومت نقشی چندجانبه و تعیین‌کننده دارند و در خط مقدم خدمت‌رسانی فرهنگی و اجتماعی حضور دارند.

او افزود: هم‌اندیشی، هم‌افزایی و گفت‌و‌گو میان بانوان، آشنایی با فرهنگ مقاومت و ولایت‌مداری، تربیت نسل آینده و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با الهام از مکتب اهل‌بیت (ع) از مهم‌ترین اهداف برپایی این موکب است.

راه‌اندازی موکب فرهنگی ویژه بانوان در شیراز

مریم شیاری، عضو شورای نسل نو استان فارس نیز با بیان اینکه این موکب نماد عزم بانوان مؤمن و انقلابی برای نقش‌آفرینی در آینده کشور است، اظهار داشت: بانوان و دختران به‌عنوان مربیان نسل آینده می‌توانند در این فضا با بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب اهل‌بیت (ع) در مسیر تربیت نسل مؤمن و ساختن آینده‌ای مقتدر برای ایران اسلامی گام بردارند.

او افزود: این موکب برای عموم بانوان در همه رده‌های سنی طراحی شده و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب از خدمات فرهنگی، مشاوره‌ای و برنامه‌های تربیتی آن بهره‌مند شوند.

برچسب ها: موکب فرهنگی ، بانوان ، زنان جهادی ، نسل نو ، سبک زندگی ، نسل آینده
خبرهای مرتبط
از شاهچراغ(ع) تا خط مقدم/«نذر طلا»؛ پیوند محرم با حمایت از مقاومت
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»
یک‌هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی‌هنری در مساجد فارس میزبان عزاداران حسینی می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنایت خونین بر سر اختلاف ملکی در فیروزآباد/ قاتل تسلیم پلیس شد
رشد ۲۳۸ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در فارس و بوشهر
افتتاح پروژه‌های هفته دولت و تسریع در نهضت ملی مسکن
تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح فارس
توزیع گسترده ۱۱۵۰ تن کالای اساسی برای هیئت‌های فارس/شکوفایی تولید و اشتغال در گلخانه‌های کوچک
خیز بلند فارس برای توسعه گردشگری محیط‌زیستی با جذب سرمایه‌گذار/ نقشه راه تدوین می‌شود
انهدام باند توزیع واکسن‌های قاچاق گارداسیل در شیراز/ محموله‌ای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد
کاروان ۲۰۰ نفره دانشگاه شیراز راهی مراسم تشییع می‌شود
پیشروی دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی؛ تهران، شریف و امیرکبیر در فهرست برترین‌ها
چراغ سبز کارگروه زیربنایی فارس به طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه‌محور
آخرین اخبار
حرم شاهچراغ (ع) میزبان آیین‌های سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی
توزیع گسترده ۱۱۵۰ تن کالای اساسی برای هیئت‌های فارس/شکوفایی تولید و اشتغال در گلخانه‌های کوچک
کاروان ۲۰۰ نفره دانشگاه شیراز راهی مراسم تشییع می‌شود
تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح فارس
رشد ۲۳۸ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در فارس و بوشهر
پیشروی دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی؛ تهران، شریف و امیرکبیر در فهرست برترین‌ها
جنایت خونین بر سر اختلاف ملکی در فیروزآباد/ قاتل تسلیم پلیس شد
افتتاح پروژه‌های هفته دولت و تسریع در نهضت ملی مسکن
انهدام باند توزیع واکسن‌های قاچاق گارداسیل در شیراز/ محموله‌ای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد
خیز بلند فارس برای توسعه گردشگری محیط‌زیستی با جذب سرمایه‌گذار/ نقشه راه تدوین می‌شود
چراغ سبز کارگروه زیربنایی فارس به طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه‌محور
آمادگی کامل فارس برای «رویداد قرن»/ اعزام ۵۰ هزار نفر به مراسم تشییع رهبر شهید
آماده باش مراکز درمانی فارس در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
پزشکان شیراز بدون جراحی باز، بیماری مری یک کودک را درمان کردند
تلاشی برای پیوند هنر نقاشی قهوه‌خانه‌ای با هوش مصنوعی در شیراز
رشد چشمگیر پزشکی در ایران به برکت نخبگان داخلی
پل زدن میان دانش و اجرا؛ تجلی هوش مصنوعی در مدیریت کلانشهر شیراز
تسهیلات مشاغل خانگی در خدمت رونق اشتغال منطقه
موکب شهرداری شیراز در مرز شلمچه آماده خدمت به زائران
شهرک دارویی بیضا مقصد تازه سرمایه‌گذاران صنعتی
نوسازی تجهیزات و توسعه شبکه سیگنال‌رسانی صداوسیمای فارس پیگیری می‌شود
هشدار درباره افت منابع زیرزمینی؛ فرهنگ‌سازی مصرف آب در مدارس فارس کلید خورد
چرخه تولید در فارس متوقف نمی‌شود/ ۹۷ درصد مصوبات رفع موانع تولید اجرا شد
از نصب کنتورهای هوشمند تا ممیزی انرژی؛ نسخه شیراز برای الگوی صحیح مصرف
تصادف در محور لار_بندرعباس با سه فوتی و ۱۱ مصدوم
نجات افراد گرفتار در ارتفاعات کوه رحمت مرودشت