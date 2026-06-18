موکب «زنان جهادی نسل نو» با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و تربیت نسل آینده برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - موکب «زنان جهادی آیندهساز نسل نو» با هدف ترویج فرهنگ خدمترسانی، جهاد تبیین و توانمندسازی بانوان در شیراز برپا شد.
این موکب با رویکرد تقویت مشارکت بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و خدماتی همچون مشاوره خانواده، پاسخگویی، برنامههای تربیتی و پذیرایی را به بانوان ارائه میدهد.
ناصر پیخجسته، دبیر حزب نسل نو استان فارس، در حاشیه برپایی این موکب با اشاره به نقش مهم بانوان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی گفت: بانوان در موکبها و شبهای مقاومت نقشی چندجانبه و تعیینکننده دارند و در خط مقدم خدمترسانی فرهنگی و اجتماعی حضور دارند.
او افزود: هماندیشی، همافزایی و گفتوگو میان بانوان، آشنایی با فرهنگ مقاومت و ولایتمداری، تربیت نسل آینده و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با الهام از مکتب اهلبیت (ع) از مهمترین اهداف برپایی این موکب است.
مریم شیاری، عضو شورای نسل نو استان فارس نیز با بیان اینکه این موکب نماد عزم بانوان مؤمن و انقلابی برای نقشآفرینی در آینده کشور است، اظهار داشت: بانوان و دختران بهعنوان مربیان نسل آینده میتوانند در این فضا با بهرهگیری از آموزههای مکتب اهلبیت (ع) در مسیر تربیت نسل مؤمن و ساختن آیندهای مقتدر برای ایران اسلامی گام بردارند.
او افزود: این موکب برای عموم بانوان در همه ردههای سنی طراحی شده و علاقهمندان میتوانند هر شب از خدمات فرهنگی، مشاورهای و برنامههای تربیتی آن بهرهمند شوند.